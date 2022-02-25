Обличчя "русского мира": з'явилося відео з військовим РФ, який радіє обстрілам з "Градів"
З'явилося відео з радісним російським солдатом, який робить селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" українського міста.
Відео з "обличчям руського міра" почало поширюватися мережею.
За інформацією мережі, позував він на тлі обстрілу Маріуполя, одного з українських міст, за яке ведуться запеклі бої.
"Виродок посміхається на фоні стрілянини із "Градів" у бік українського міста Маріуполь", - говориться в повідомленні.
Цікаво, що таке відео йде в розріз свідченням деяких полонених, які божаться, що "їхали на навчання".
"От тільки в полоні вони чомусь не такі веселі й присягаються, що їхали не на війну, а на "навчання". Робіть максимальний репост, хай "русские" бачать, що вони роблять!" - підписані кадри.
На грудях у "героя" написано: "Они сдохнут. А мы в рай!" Це дещо перефразовані відомі слова Володимира Путіна.
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