На обличчях лікарів тривога і біль: що відбувається на передовій київських лікарень з COVID-19

Ситуація критична

"На передовій ситуація дуже складна. Кількість кисневих ліжок по всіх столичних ковідних лікарнях критична. Хворі надходять і надходять. Важкий ковід погано лікується амбулаторно", - расксазал лікар.

Він описав стан медиків, вони на межі морального і фізичного виснаження.

"Медичні працівники на межі морального і фізичного виснаження. Триматися в такому режимі і навантаженні другий рік поспіль на межі людських можливостей. Все частіше видно на обличчях колег тривожні погляди, апатію і невимовний смуток. На цьому тлі дуже боляче чути різкі випади, ніби ми навмисно "придумали" або "затягнули" цю епідемію, щоб заробляти гроші. Дивно усвідомлювати, що може сформуватися навіть таку думку про людей, які другий рік живуть не своїм життям ...", - повідомив Дубровський.

Але є і позитив

Доктор Дубровський розповів, що в його відділенні немає пацієнтів з повторним зараженням.

"В нашому стаціонарі хворіють виключно ті, хто не хворів раніше. Це дуже важливо для розуміння того, що відбувається з епідемією ковіду в світі в цілому. Ті, хто вже перехворів, надійно захищені від повторних заражень. Ніякого надходження "повторників" немає. Що б там не писали на теренах ФБ, у нас таких хворих немає. Десь хтось хворіє, звичайно, другий раз, але кількість таких хворих мізерна. І вони, мабуть, хворіють неважко. Адже в стаціонарі таких хворих я не бачу", - поділився медик.

Також він розповів, що нові пацієнти надходять з цілим букетом хронічних захворювань крім коронавірусу. Але є хороші новини, що це скоро закінчиться.

"Оскільки хворіють тільки ті, хто ще не хворів ковідом раніше, можна припустити, що це досить швидко закінчиться. Треба протриматися три тижні-місяць і епідемія знову зійде на мінімальний рівень. За аналогією з ситуацією в жовтні-грудні 2020", - резюмував Дубровський.