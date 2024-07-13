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Лето в разгаре! Сколько нужно плавать, чтобы похудеть

Как нужно плавать для похудения (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Плавание является отличным способом для сохранения формы и сожжения лишних калорий, особенно для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Один из ключевых аспектов эффективной тренировки в плавании - это чередование интенсивности и стилей плавания.

Сколько нужно плавать и как - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как именно нужно плавать для похудения

Интенсивность

Варьируйте скорость интервалами. К примеру, можно проводить тренировки с интервальными подходами: сначала плавать дистанцию с умеренной скоростью, а затем на несколько минут увеличивать темп до интенсивного плавания. Это позволяет активизировать обороты метаболизма и способствует более эффективному сжиганию жира.

Сроки плавания

Различные стили плавания нагружают разные группы мышц. Например, кроль - это большой разгон для сердечно-сосудистой системы, а баттерфляй - требует больше силы и работы от мышц рук. Смешивание разных стилей позволяет привлечь больше мышечных групп и увеличить общий эффект от тренировки.

Постоянство и регулярность

Для достижения результатов важно плавать регулярно, держать определенный график тренировок и соблюдать режим. Это позволяет сохранять высокий уровень физической активности и поддерживать на высоком уровне метаболизм.

Питание

Помните, что результаты тренировок по плаванию можно усилить здоровым питанием и соответствующим режимом питания. Важно сбалансировать свое питание, чтобы обеспечить достаточный уровень энергии для тренировок и поддержания метаболизма.

Следовательно, чередование интенсивности и стилей плавания помогает не только увеличить калорийный расход, но и сделать тренировку более разнообразной и интересной. Этот подход способствует достижению желаемых результатов в потере веса и поддержании общего физического здоровья.

Сколько плавать для похудения

Чтобы начать сжигать жиры, рекомендуется плавать не менее 20-30 минут с использованием интенсивных стилей. Это позволяет активизировать обмен веществ и способствует сжиганию жировых запасов.

Для достижения эффективных результатов в похудении рекомендуется проплывать от 600 до 800 метров без остановки. Новичкам рекомендуется начинать с более коротких расстояний, например, от 100 до 300 метров, и постепенно увеличивать.

Оптимальная температура воды для максимального сжигания калорий обычно варьируется от 24 до 28 градусов Цельсия. Теплая вода способствует улучшению кровообращения и метаболизма, что также помогает в сжигании жировых запасов.

 

Раньше мы писали о том, какие правила уберегут здоровье и жизнь во время отдыха у бассейна.

А также мы рассказывали, какие правила обязательно должны соблюдать дети во время летних каникул.

В материале использованы данные с сайтов BBC, Healthline, Shape.

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