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Летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова завершилась

Летняя смена "Блогера Кэмпа" от Фонда Ахметова завершилась (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Подошла к концу летняя смена "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова, подарившая детям яркие впечатления, новых друзей, разнообразный опыт, познакомила с навыками блоггера и творческими направлениями, которые могут стать хобби или даже делом жизни.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Во время смены дети отдыхали, оздоравливались, а еще – открывали для себя мир профессий. В частности, занимались рисованием и узнавали специальность аниматора с командой анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". Ребята признаются: было очень интересно и полезно.

"Если ты хочешь рисовать, такие мастер-классы могут пригодиться. Это классно! И мне нравится анимация", - поделилась участница смены София.

На смене с детьми работали профессионалы в сфере медиа, при поддержке которых участники смены учились создавать и успешно презентовать свой блог. Известный ведущий и актер Алексей Суханов, посол музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова провел для детей мастер-класс в формате интерактива по созданию интересных интервью.

Преодолеть стресс и смягчить влияние травмы войны детям помогали квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова. Психолог фонда Ольга Фролова подчеркнула пользу профессиональной тематики смены.

"Сейчас мир диджитал, и практическое применение блогерских навыков - съемок, монтирование - очень полезно. Люди, которые являются экспертами в этой сфере, показывают свое мастерство и делятся своим опытом. Это вдохновляет. Ты понимаешь, что можно не только делать это для развлечения". , а можно сделать это профессией даже если никогда не смотрел в эту сторону", - отметила Ольга.

В последний день смены участников проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" переполняли эмоции: ехать совсем не хотелось. Эти две недели еще долго будут напоминать о прекрасном времени, проведенном в Закарпатье: приятными воспоминаниями, ощущением облегчения психологического состояния, новыми мечтами и надеждой на счастливое будущее, которое непременно состоится.

В проекте принимают участие дети 8-14 лет, пострадавшие от войны. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.

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