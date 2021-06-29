Зайва вага може стати додатковим ризиком при коронавірусі: Комаровський назвав причини

Лікарю поставили питання про те, чи може зайва вага привести до важкого перебігу коронавірусу. І як буде відбуватися одужання. Комаровський зазначив, що люди із зайвою вагою часто мають гіпертонічну хворобу і багато хто про це навіть не підозрюють.

"Люди із зайвою вагою, як правило, мають гіпертонічну хворобу, часто навіть не підозрюючи про це. А саме гіпертонічна хвороба і зайва вага певним чином впливають на кровообіг в легеневій тканині, на внутрішньо грудний тиск. Тобто при ускладненні коронавірусної інфекції, особливо при цитокіновому штормі, у таких пацієнтів серцево-судинна система працює дуже напружено, з великими труднощами", - пояснив фахівець.

Він додав, що до появи зайвої ваги можуть привести й інші фактори, і проблеми з організмом. А це означає, що зайву вагу можна вважати додатковим фактором ризику при розвитку важкої форми коронавірусу та ускладнень.

"Є якісь загальні фактори, які призводять до ожиріння та обумовлюють важкий перебіг коронавірусної інфекції саме у людей із зайвою вагою, тому що у них по-особливому функціонують рецептори, через які вірус проникає в організм. Так, в будь-якому випадку ожиріння розглядається як фактор ризику при коронавірусної інфекції, але це не привід сходити з розуму - величезна кількість людей із зайвою вагою переносять хворобу легко", - зазначив Комаровський.

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"Саме поєднання ожиріння і - звертаю вашу увагу на цю важливу подробицю! - неконтрольованої гіпертонічної хвороби серйозно підвищує ймовірність тяжкого перебігу хвороби. Тому при наявності зайвої ваги вам просто потрібно знати й розуміти, що підвищення артеріального тиску — це один з ваших супутників. Є зайва вага - вимірюємо, контролюємо артеріальний тиск, причому незалежно від того, є у вас підозра на коронавірус чи ні. Ваше завдання - добре подумати про те, як стабілізувати тиск і зменшити вагу", - резюмував лікар.