Не только "пьяное" ДТП. В каких скандалах "засветился" Остап Ступка

Недавно известный актер и телеведущий Остап Ступка получил приговор за "пьяное" дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Однако это не первая история, в которой народный артист Украины "засветился" не с лучшей стороны.

При подготовке материала были использованы источники: страница Остапа Ступки в Facebook, Wikipedia, УНИАН.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно про Остапа Ступку и его жизненный путь.

Образование и карьера

Остап Ступка родился 2 сентября 1967 года во Львове.

Его отец - народный артист СССР, выдающийся актер и на протяжении длительного времени художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко - Богдан Ступка (умер 22 июля 2012 года и похоронен на Байковом кладбище).

Мать Лариса (до брака Корниенко) - солистка Львовского театра оперы и балета и Киевского театра оперы и балета имени Шевченко - также имела опыт в кино.

В 1988 году сын известных родителей окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (курс Леонида Олейника) и стал актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Несмотря на работу в театре, артист много снимался, работал ведущим на телевидении, дублировал и озвучивал фильмы, мультфильмы, сериалы.

Артист работает не только в театре или на съемочной площадке (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Неоднозначные съемки и зашквары

В течение жизненного пути и карьеры в целом Остап Ступка попадал в откровенно неоднозначные ситуации.

Еще в 2008 году актер активно сотрудничал с "российскими коллегами". В одном из тогдашних интервью он откровенно заметил, что "будет проталкиваться" на любой кинорынок - "хоть на китайский".

"Проталкиваться (на российский кинорынок, - Ред.) надо, потому что время мое идет, а мне нужно сниматься в кино", - объяснил тогда артист и добавил, что в РФ общается с разными людьми, но у него там - много друзей.

В то же время, на вопрос, следит ли он за политическими событиями в Украине, Остап ответил: "Да, я слежу за политическими перипетиями. Но только на уровне зрителя - включил телевизор и смотришь новости".

В 2010 году в свет вышел российский военно-фантастический фильм "Мы из будущего 2" с его участием. В картине украинский актер сыграл роль командира отряда УПА, что вызвало негативные отзывы телекритиков.

Фильм в целом был оценен как пропагандистский и антиукраинский. Вскоре Министерство культуры и туризма Украины не рекомендовало фильм к показу в Украине из-за его "провокационного содержания и разжигания межнациональной розни".

После начала полномасштабного вторжения Ступка остался в Киеве. Занимался театром и волонтерством.

Коллеги по "цеху" (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Однако 4 апреля 2023 года народный артист на своем Land Rover выехал на встречную полосу в центре Киева и влетел в припаркованный автомобиль Mitsubishi, внутри которого находился мужчина (он получил серьезные травмы и был госпитализирован).

При этом в крови актера с помощью алкотестера обнаружили 1,62 промилле алкоголя (тогда как допустимая норма - 0,3 промилле).

Политические амбиции

Несмотря на заявления о "зрительской позиции" насчет политики, в августе 2012 года Остап присоединился к партии "Украина - Вперед!", которую возглавляла скандальная пророссийская политическая и государственная деятельница Наталья Королевская.

Примечательно, что Ступка баллотировался в Верховную Раду по списку партии под третьим номером, однако, как и политсила, в парламент, тогда не попал.

Позже артист отказывался комментировать свое участие в таком политическом "проекте".