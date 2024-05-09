Не только для рисования. Зачем еще нужен Apple Pencil и почему его стоит купить

Содержание

Какие устройства совместимы с Apple Pencil

Оригинальный Apple Pencil, выпускаемый с 2015 года:

iPad mini (5-го поколения)

‌iPad‌ (6-го поколения и новее)

iPad Air (3-го поколения)

‌iPad Pro‌ 12,9 дюйма (1-го и 2-го поколения)

‌iPad Pro‌ 10,5 дюймов

‌iPad Pro‌ 9,7 дюйма

Apple Pencil второго поколения:

iPad mini‌ (6-го поколения)

‌iPad Air‌ (4-го поколения и новее)

‌iPad Pro‌ 12,9 дюйма (3-го поколения и новее)

‌iPad Pro‌ 11 дюймов (1-го поколения и новее)

Apple Pencil USB-C совместим со всеми iPad, имеющими порт USB-C, поскольку он подключается к iPad с помощью кабеля USB-C.

Новый стилус Apple Pencil Pro будет совместим с новыми iPad Pro на базе M4.

Каковы особенности Apple Pencil

Apple Pencil имеет богатый набор функций, позволяющий использовать его для любых точных задач или в качестве замены пальца при навигации по iOS.

Подавление действий руки

Когда Apple Pencil подключен к iPad, он распознает только кончик стилуса, а не вашу руку или палец, что позволяет вам удобно писать или рисовать.

Чувствительность к давлению

В зависимости от того, какое давление оказывается на iPad во время письма или рисования, линия может быть толще или тоньше. В моделях первого и второго поколения Apple не предоставляет определенный уровень чувствительности к давлению для Apple Pencil.

В новой версии стилуса, если двумя пальцами сжать Apple Pencil Pro, появится специальное окно для выбора нужной кисти или инструмента. Pro-версия также получила вибромотор. Он нужен, чтобы художник мог чувствовать обратную отдачу при управлении или рисовании.

Чувствительность к наклону

Apple Pencil работает как обычный карандаш, поэтому, если вы держите его под углом и нажимаете на кончик рядом с iPad, чтобы получить что-то вроде штриховки, он работает. Стилус знает свою общую ориентацию и угол наклона.

Pro-версию оснастили гироскопом, который определяет, как вы держите карандаш в руке. Например, поворотом можно быстро менять ориентацию кисти.

Вес, подобный карандашу

Apple разработала Apple Pencil так, чтобы он был в руке как карандаш, а его вес напоминает настоящий пишущий инструмент.

Низкое отставание

Apple Pencil имеет очень низкую задержку. Это означает, что когда вы пишете на iPad, между движением карандаша и тем, что появляется на дисплее, нет задержки. Отставание Apple Pencil составляет всего 9 миллисекунд на iPad с дисплеями 120 Гц (модели iPad Pro‌ 2017 года и новее).

Точность

Apple Pencil отличается точностью к пикселю. Это означает, что нет никакого смещения между расположением карандаша и тем, что отображается на экране.

Простое сопряжение

Apple Pencil больше не нужно возиться с Bluetooth. Он активируется автоматически. Просто подключите первую и вторую версию к iPad Pro через порт Lightning или модель USB-C с помощью кабеля USB-C.

Сенсорные жесты

Версия Apple Pencil второго поколения поддерживает сенсорные жесты. Двойным касанием Apple Pencil 2 может переключаться между инструментами в приложениях, что полезно, поскольку позволяет, например, быстро переходить из "Перо" и "Ластик".

Индуктивная зарядка

Apple Pencil 2 и Apple Pencil Pro заряжаются через iPad. Apple Pencil 1 не имеет этой функции и заряжается через разъем Lightning, тогда как Apple Pencil USB-C заряжается с помощью кабеля USB-C.

Функции нового Apple Pencil Pro (фото: Mashable)

Где можно использовать Apple Pencil

Apple Pencil можно использовать в качестве замены пальца для открытия приложений, прокрутки и т. д. Поддержка Apple Pencil также встроена в iPadOS. Есть несколько уникальных функций стилуса, о которых стоит знать тем, кто задумывается купить его.

Снимки экрана

Если вы сделаете снимок экрана на своем "iPad", а затем коснетесь его, когда в углу появится предварительный просмотр, вы сможете рисовать и писать на нем с помощью Apple Pencil и функции "Разметка".

Разметка

Разметка - это функция Apple, которая позволяет писать на снимках экрана, но она также работает в различных приложениях операционной системы.

В "Почте" вы можете редактировать фотографии или PDF-файлы (он отлично подходит для подписи документов), в "Сообщениях" сможете рисовать на фотографиях, в приложении "Фотографии" добавлять подписи и рисунки к изображениям, а в "Книгах" вы можете редактировать PDF-файлы.

Apple Pencil также работает со множеством сторонних приложений для создания заметок, эскизов, рисования и многого другого. Вы можете найти эти приложения в App Store.

Procreate (9,99 долларов) - идеально подходит для сотворения эскизов, рисования и создания произведений искусства. Достаточно простой для новичков, но и достаточно мощный для профессионалов.

Notability (8,99 долларов). Это приложение для создания заметок. Оно имеет все виды функций для письма, создания эскизов, аннотирования PDF-файлов и многого другого, а также может сканировать документы, записывать аудиоклипы и многое другое.

Pixelmator (4,99 доллара). Если вам нравится редактировать фотографии на iPad, стоит попробовать Pixelmator. Он поддерживает Apple Pencil, а стилус - отличный инструмент для точного редактирования.

Приложения, где используется Apple Pencil Pro (фото: Pinterest)

Стоит ли Apple Pencil своих денег

Для тех, кто хочет использовать iPad‌ для рисования, создания зарисовок, заметок или других подобных действий, Apple Pencil абсолютно стоит своих денег. Но для тех, кому не нужны все расширенные функции, есть несколько подобных стилусы, представленные на рынке, такие как гораздо более доступный Logitech Crayon.

Apple Pencil USB-C - самый доступный вариант по цене 79 долларов (3 110 гривен), оригинальный Apple Pencil стоит 99 долларов ( 3 900 гривен), Apple Pencil 2 - 129 долларов (5 080 гривен). Выпущенный Apple Pencil Pro составляет 149 долларов (5 870 гривен).

Apple Pencil и игры

Когда речь заходит о развлечениях на iPad, Apple Pencil становится неотъемлемым аксессуаром для тех, кто предпочитает игры на планшете. Хотя первоначально этот стилус был разработан для творческих задач, таких как заметки и рисование, его функциональность также применима и в мире игр.

Использование Apple Pencil в играх добавляет новый уровень интерактивности и контроля. Многие игры, особенно те, которые требуют точности и быстрой реакции, поддерживают функциональность стилуса. Например, в играх с головоломками или стратегическими элементами, такими как шахматы, Apple Pencil позволяет точно выбирать и перемещать объекты или фигуры.

В разные игры можно играть с помощью стилуса Apple Pencil (фото: TechPP)

Для игр жанра рисование и творчество Apple Pencil превращает экран iPad в полотно, где вы можете создавать уникальные произведения искусства или рисовать непосредственно в игровой среде.

Это особенно полезно для игр, где важно иметь точный и мягкий контроль, таких как цифровые раскраски или игры с физическими элементами, где требуется эскизирование или аннотирование.

Кроме того, в некоторых играх Apple Pencil может использоваться для управления интерфейсом, что делает взаимодействие с игрой еще более естественным и интуитивным. Например, вы можете использовать стилус для выбора элементов меню, регулировки параметров или проведения свайпов.