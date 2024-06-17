Только два препарата. Врач рассказал, чем сбивать температуру у детей

Что важно знать родителям

К примеру, если температура 39,5 ℃, но особых жалоб нет, то прием препарата необязателен. И наоборот, при сильной ломоте или головной боли, препарат необходим как обезболивающее, облегчающее состояние ребенка.

Вы должны знать, что при температуре ребенку нужно большое количество жидкости. Если ребенок мало пьет, нарастает интоксикация и температура может повышаться. Предлагайте пить часто, малыми порциями, не силой, чтобы не спровоцировать рвоту.

Какими препаратами сбивать температуру?

Парацетамол

Рекомендуется использовать в разовой дозе 15 мг/кг (а в свечах - до 20). Интервал между приёмами препарата от 4 до 6 часов. Разрешено у детей с 1 мес.

Ибупрофен

Разовая доза составляет 10 мг/кг. Интервал 6-8 часов. Разрешено с 3 месяцев.

Врач отметил, что одновременное сочетание препаратов или их чередование можно рассматривать, если при использовании одного лекарства ответ был недостаточным, и то сначала рекомендуется произвести замену препарата, и только при неэффективности рассмотреть последовательный прием.

К примеру, если через 2 часа приема ибупрофена не наступило улучшение состояния, можно дать ребенку парацетамол.

Дмитрий очень советует родителям больного ребенка вести дневник лихорадки, где будет указано время и количество препарата, чтобы снизить вероятность передозировки лекарством.

Какой должен быть эффект от жаропонижающих?

Основной эффект от жаропонижающих - это улучшение состояния ребенка, которое выражается прежде всего в купировании болевого синдрома (ломоты, головной боли). Снижение температуры на 0,5-1 градус в течение часа-полтора достаточно (даже если исходная была 40 ℃).