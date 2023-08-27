Только 4 правила. Нутрициолог объяснила, как организовать здоровое питание

Овощи

Овощи должны составлять 50% рациона. Не стоит радикально переходить только на брокколи, потому что это мало нутритивная пища. Без зерен, корнеплодов, рыбы, яиц, орехов, вкусного десерта - человек долго не протянет.

Адекватное потребление белка хорошего качества

Мясо не вредно. Особенно, когда речь идет о скоте с нормальным выпасом, который ел траву, а не комбикорм с фармакологией. Такое мясо не часто - можно, а колбасы - нет, потому что это мусор.

Рыбу следует есть не промышленную, а с дикого отлова, мелкую и жирную. Такую можно есть даже с кожей, тогда не придется искать коллаген в дорогих БАДах. Также следует есть костные супы, холодец, заливную рыбу и яйца.

Cубпродукты

Полезны и субпродукты (печень, почки, язык, мозг, сердце, желудок). Это легкая для усвоения и питательная пища.

Пророщенные и ферментированные продукты и бактерии

Ферментация изменяет структуру продукта, снижает количество крахмалов и сахара в углеводистых продуктах: каше, хлебе и зерне, корнеплодах, комбуче и кефире. Это все питание бактерий. Размножающиеся микробы ищут простой сахар и превращают его в разнообразные питательные вещества, необходимые для собственного роста.

В ферментированном мясе-рыбе микробы превращают аминокислоты в легкодоступные, параллельно вырабатывая витамины К2 и В12. Также они ведут "химическую войну" с патогенами.

Следует также не забывать о растительных жирах - есть орехи, семена и растительные масла хорошего качества.

Очень полезна квашеная капуста, а еще сыры из качественного молока. Они обогащают организм пробиотиками, которые помогают бороться с патогенами.