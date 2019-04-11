Лише два препарати: Комаровський розповів про ліки в дитячій аптечці

Доктор Комаровський вважає ці препарати обов'язковими
Доктор Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути обов'язково присутніми в дитячій аптечці. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці.
На думку відомого педіатра, якщо у вашої дитини немає яких-небудь інших приписів, наприклад, у малюка низький гемоглобін, і доктор виписав приймати препарати заліза, то в аптечці обов'язково повинні бути два препарати.
По-перше, це засіб для пероральної регідратації, яке допоможе відновити водно-сольовий баланс в разі харчового отруєння.
По-друге, в дитячій аптечці обов'язково повинні бути присутніми жарознижуючі препарати.
Доктор Комаровський зазначає, що лікарі в усьому світі рекомендують тільки два препарати: парацетамол та ібупрофен.
Комаровський розповів про необхідні ліки в дитячій аптечці (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
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