Лимонный пирог за копейки: просто смешайте все вилкой

Лимонный пирог – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю, которую готовить проще простого. А когда это еще и недорого, рецепт точно нужно брать на вооружение.
Своим способом поделилась украинская кулинарная блогер Alina FooDee.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температурой. Рецепт рассчитан на диаметр формы 20 см.
Смешайте яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло без запаха.
Натрите цедру одного лимона и выдавите из него сок.
Добавьте молоко, муку и разрыхлитель. Перемешайте все до однородного состояния.
Выстелите дно формы пергаментом, смажьте стенки формы сливочным маслом и посыпьте небольшим количеством муки.
Вылейте тесто в форму.
Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой – она должна выходить без остатков сырого теста.
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