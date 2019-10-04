Лілія Ребрик шокувала відвертим зізнанням про дитину

Лілія Ребрик вперше після народження другої дитини поділилася подробицями виховання дітей. Відома українська телеведуча відзначила, що вони з чоловіком все роблять по будинку самі, але послугами няні для 1,5 однорічної дівчинки Поліни не нехтують. Справа в тому, що донька Лілії все ще на грудному вигодовуванні і не дає ведучій висипатися ночами. Про це повідомляють "Факти".

"Так, це наш такий виклик самим собі. Не геройство, а просто бажання. І поки ми кайфуємо від того, що є "жадібними" батьками — бачимо, як ростуть наші дочки, які успіхи роблять. Старшій сім, і у неї вже настає перший етап перехідного віку, коли особистість бере верх. Буває, Діана відповідає нам на рівних", - поділилася Лілія.

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Лілія зазначила, що чоловік із задоволенням робить справи по дому і допомагає їй з господарством.

"Хто вільний, той і займається. Ми все робимо самі. Якщо я приходжу пізно, Андрій готує вечерю. Він справжній тато, чоловік. Не бачить нічого поганого в тому, щоб стати до плити і приготувати їжу. Причому робить це приголомшливо смачно! Якщо він зайнятий, готую я", - відповіла теледіва.

Фото: Лілія Ребрик не висипається вночі з-за малої доньки (instagram.com.liliia.rebrik 2)

Ведуча зізналася, що дівчинка Поліна прокидається ночами, щоб поїсти і через це телезірка не висипається.

"Мало сплю. Поліна прокидається ночами. Уявляєте, це при моєму графіку! Я хочу покінчити з годуванням, але вона поки мене не відпускає. Якщо Діана спочатку була батькова дочка, то Поліна — мамина до мозку кісток. Про те, щоб мама прийшла додому і поспала, не може бути й мови. Поліна тут же мене окупує. Але, з іншого боку, це таке щастя! Тому я задоволена, що в моєму житті все відбувається саме так", - підсумувала Ребрик.