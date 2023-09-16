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Лечение варикоза народными методами: медик шокировала, какие могут быть от этого последствия

Какие могут быть последствия самолечения варикоза (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В интернете распространяют много советов по поводу того, как можно народными средствами вылечить варикоз или хотя бы уменьшить симптомы. Но такие методы часто не то, что пользы не принесут, они еще и могут очень навредить больному.

Об этом пишет флеболог Лина Гриншпун в Instagram.

Что нужно знать о варикозе

"Варикоз - это расширение вен с несостоятельными клапанами и нарушением кровотока, поэтому нельзя наносить что-то на кожу и надеяться на изменение гемодинамики", - говорит врач.

По ее словам, народные методы даже не могут частично облегчать симптомы на короткие сроки, не говоря о лечении. Самолечение толкает людей игнорировать доказательные методы.

Также флеболог предостерегает от массажа ног.

"Массаж может не только не помочь уменьшить нежелательные симптомы заболевания вен, но он, к сожалению, может и навредить. Массаж нельзя делать, когда есть выраженная сосудистая сетка и выпирающие варикознорасширенные вены, тем более, когда есть осложнения венозной патологии, такие как потемнение и уплотнение кожи, тромбоз, трофические язвы", - говорит Гриншпун.

Какие последствия от лечения варикоза народными методами

"Варикозная болезнь нуждается в должном внимании, поэтому начинаются поиски легкого решения проблемы в виде гирудотерапии, разнообразных настоек и компрессов из трав. Следует помнить: народный - не означает безопасный", - объясняет врач.

Она отмечает, что ее задача, как флеболога - защитить больных от ошибочных поступков.

"Поэтому рассказываю, что именно народные методы делают с вашим здоровьем и телом - в лучшем случае - просто не помогают, но часто приводят к ухудшению состояния, так как не действуют на основные причины заболевания вен", - говорит Гриншпун.

Как народные методы влияют на варикоз:

  • провоцируют раздражение и другие повреждения кожи, что провоцирует появление трофических пятен, экзем, язв.
  • ухудшают течение болезни
  • увеличивают риск возникновения тромбоза

"Как результат - прогрессирование заболевания и осложнения", - говорит флеболог.

 

Раньше мы писали о том, что варикоз значительно помолодел и начал развиваться у 30-летних людей.

Читайте также о том, как за 1 минуту проверить, есть ли у вас варикоз.

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