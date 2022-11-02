Лечит детские души, изуродованные войной: в МВД показали своего помощника песика Рэма (видео)

Рэма самого спасли полицейские, когда тот был еще щенком - таску обнаружили на месте вражеского обстрела, и забрали с собой в безопасное место, дав верному животному заботу и уход, новый дом.

Теперь собака выросла и уже сама помогает спасать жизни.

Такса Рэм в своем обмундировании отдыхает между рабочими выездами (фото: скриншот с видео)

"У Рэма важная миссия - он помогает пережить боль людям, особенно детям, пострадавшим в результате российской агрессии. Безусловная, бесхитростная любовь животного лечит души, изуродованные россиянами", - рассказали в полиции.

Дети любят играть с "полицейской" таксой Рэмом (фото: скриншот с видео)

Вместе со своим хозяином пес также уже успел пройти "крещение огнем", когда во время одной из операций правоохранителей возле них попал снаряд "Урагана" оккупантов.

Для полицейских песик стал верным другом и талисманом.

"Небольшой, но такой храбрый, он вдохновляет нас, не дает забыть простую истину: чтобы спасти жизнь, не нужно каких-то особых умений - только искреннее желание", - говорят правоохранители о Рэме.

Видео: полицейские показали своего четверолапого друга и талисмана - таксу по кличке Рэм

Таксе смастерили особую "форму", амуницию дополняет полицейский жетон и нашивка "Донбасс. Непокоренные". Рэм, как видно на видео, очень ценит внимание своих старших коллег правоохранителей, но особо любит играть с детьми, которых спасли из опасных "горячих" точек.

Среди них и 8-летний Богдан, которого эвакуировали из пылающего Бахмута. Мальчик в одночасье потерял родителей и стал сиротой - его папа и мама, которая была на 7 месяце беременности, погибли из-за вражеского снаряда.

Узнав, что родителей не стало, ребенок схватил велосипед и умчал в тот опасный район города, который подвергается вражеским регулярным артиллерийским обстрелам... для спасения мальчика полицейские провели специальный эвакуационный рейд.

8-летний Богданчик вместе с таксой Рэмом (фото: dn.npu.gov.ua)

Такса Рэм стала для Богдана новым другом, и помогает ребенку утолить душевную боль.

Видео: осиротевшего из-за российских обстрелов мальчика из Бахмута эвакуировали в безопасное место