Без лекарств: топ-5 доступных продуктов, которые помогут снизить давление

Высокое артериальное давление можно снизить, соблюдая принципы здорового питания. Некоторые продукты помогут нормализовать давление и чувствовать себя лучше.
Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
Сыр
Такой продукт является отличным источником кальция, калия и магния. Сыры укрепляют сердечную мышцу, расширяют сосуды и способствуют их очищению.
Семена тыквы
Семена - большой источник цинка. Этот важный элемент не только значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.
Красный сладкий перец
Содержит большое количество витамина С, который важен для профилактики гипертонии.
Какао
Продукт богат растительными флавоноидными соединениями. Они расширяют сосуды и снижают артериальное давление.
Лосось
Является отличным жерелом Омега-3 жирных кислот. Они снижают артериальное давление, уровень "плохого холестерина", улучшают работу мозга и замедляют процессы старения.
Важно знать, что нельзя есть при высоком артериальном давлении. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, влияющие на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.
В список продуктов, которые нельзя употреблять гипертонику, входят:
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