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Без лекарств: топ-5 доступных продуктов, которые помогут снизить давление

Какие продукты снижают артериальное давление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое артериальное давление можно снизить, соблюдая принципы здорового питания. Некоторые продукты помогут нормализовать давление и чувствовать себя лучше.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.

Какие продукты снижают давление

Сыр

Такой продукт является отличным источником кальция, калия и магния. Сыры укрепляют сердечную мышцу, расширяют сосуды и способствуют их очищению.

Семена тыквы

Семена - большой источник цинка. Этот важный элемент не только значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Красный сладкий перец

Содержит большое количество витамина С, который важен для профилактики гипертонии.

Какао

Продукт богат растительными флавоноидными соединениями. Они расширяют сосуды и снижают артериальное давление.

Лосось

Является отличным жерелом Омега-3 жирных кислот. Они снижают артериальное давление, уровень "плохого холестерина", улучшают работу мозга и замедляют процессы старения.

Что нельзя есть

Важно знать, что нельзя есть при высоком артериальном давлении. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, влияющие на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.

В список продуктов, которые нельзя употреблять гипертонику, входят:

  • мясные бульоны;
  • жирное мясо, в том числе свинина;
  • холодец;
  • копчености;
  • маргарин;
  • жареное;
  • острое;
  • алкоголь;
  • соленая пища;
  • сладкое;
  • выпечка.

Ранее мы сообщали, почему на самом деле скачет давление и как с этим справиться.

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давлениеартерильное давление