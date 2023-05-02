Без лекарств: топ-5 доступных продуктов, которые помогут снизить давление

Какие продукты снижают давление

Сыр

Такой продукт является отличным источником кальция, калия и магния. Сыры укрепляют сердечную мышцу, расширяют сосуды и способствуют их очищению.

Семена тыквы

Семена - большой источник цинка. Этот важный элемент не только значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.

Красный сладкий перец

Содержит большое количество витамина С, который важен для профилактики гипертонии.

Какао

Продукт богат растительными флавоноидными соединениями. Они расширяют сосуды и снижают артериальное давление.

Лосось

Является отличным жерелом Омега-3 жирных кислот. Они снижают артериальное давление, уровень "плохого холестерина", улучшают работу мозга и замедляют процессы старения.

Что нельзя есть

Важно знать, что нельзя есть при высоком артериальном давлении. Давление поднимается из-за сужения сосудов. Таким образом, продукты, влияющие на этот процесс, лучше исключить из рациона или минимизировать.

В список продуктов, которые нельзя употреблять гипертонику, входят: