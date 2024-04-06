RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Лекарство от всего на свете": эта привычка китайцев покажется вам странной, но она полезная (видео)

Почему теплая вода полезна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша с ником "Мисс Кола" приехала в Украину из Китая, она учит наш язык, знакомится с традициями, а также делится собственными. И сейчас девушка рассказала, какая привычка китайцев помогает им жить долго.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в Instagram.

В чем секрет долголетия китайцев

По словам блогерши, многим такая привычка может показаться очень странной. Но китайцы называют ее "лекарством от всего на свете".

Как оказалось, речь идет о привычке пить горячую воду. Именно это, считает девушка, помогает людям оставаться здоровыми и молодыми.

"Даже летом мы все равно пьем горячую воду. Мы считаем, что горячая вода ускоряет метаболизм, выводит токсины, расширяет сосуды... Улучшает состояние кожи и волос", - рассказала она.

По словам блогерши, горячую воду следует пить людям, которые болеют. Также она советует добавлять в жидкость ромашку или "модные" ягоды.

"Хочешь похудеть - тоже пей больше горячей воды. А как мы пьем? Можно просто так. Можно добавить в воду ягоды годжи, сухую ромашку, они считаются очень полезными", - отметила девушка.

 

Читайте РБК-Украина в Google News