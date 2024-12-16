"Лекарство от прошлого" и еще 5 новых украинских сериалов, от просмотра которых невозможно оторваться

"Лекарство от прошлого"

В центре сюжета - главная героиня Алина, которая работает медсестрой и помогает раненым военным вернуться к гражданской жизни. Однако судьба готовит для нее неожиданный поворот: в больницу попадает ее бывший муж Сергей, который является тяжелораненым. На фоне этого женщина вынуждена столкнуться с непростым эмоциональным испытанием и сделать выбор. Сможет ли она простить бывшего и начать жизнь заново?

"Вскрытие покажет 3"

Новый сезон популярного судебно-медицинского детектива расскажет зрителю об актуальных событиях в Украине во время войны. Главные персонажи здесь борются с врагами, поддерживают военных и страну, а также старательно выполняют свою работу, раскрывая преступление за преступлением. Главные роли в ленте сыграли Артемий Егоров, Ольга Гришина, Тарас Цымбалюк, Ольга Атанасова и другие.

"Две сестры"

В центре сюжета оказываются две сестры - Вика и Александра, которые работают в престижном отеле и планируют светлое будущее. Несмотря на кровную связь, они очень разные. Вика не только работает, но и учится в медицинском институте, в то время как Александра хочет больше всего выйти замуж за богача и иметь комфортную жизнь. Обе оказываются в водовороте драматических событий и должны делать непростые выборы.

"Реванш"

Этот сериал рассказывает о молодой и амбициозной Валентине, которая оказывается в центре лжи. Это все случается из-за того, что она влюбляется в наследника крупного предприятия, а ее сестра и лучшая подруга завидует таким успехам и очень ревнует Валентину к Игорю, поэтому готова устраивать ряд коварных интриг.

"Врач по призванию"

Медицинская драма рассказывает о Марине Бондарь, которая стремится спасти свой брак с успешным хирургом. Для этого она хочет вместе с родными перебраться в Польшу. Но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года их планы кардинально меняются.

"Родительский комитет"

Действия сериала происходят в оккупированном войсками РФ небольшом городе Украины. Сюжет рассказывает о борьбе местных жителей за будущее нашей страны - защиту маленьких детей от принудительной депортации в страну-агрессора.