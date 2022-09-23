Доктор рассказала о смертельном заболевании легких: какие симптомы

Отек легких - это синдром, возникающий вследствие выхода жидкой части крови из сосудистого русла через альвеолярно-капиллярную стенку в воздухоносную часть легкого при повышенном давлении крови в легочных венах и капиллярах или в результате увеличения проницаемости альвеолярно-капиллярной стенки.
О его симптомах рассказала львовский врач Виктория Пьец в Instagram.
Доктор отметила, если накопление жидкости в альвеолах (штуках в легких, где происходит газообмен), если там появляется жидкость - адекватного газообмена не будет.
Обязательно при появлении таких симптомов нужно вызвать неотложную медицинскую помощь. В домашних условиях вы можете посадить человека и обеспечить доступ воздуха. Острый отек легких может быть смертельным.
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