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Доктор рассказала о смертельном заболевании легких: какие симптомы

Врач рассказала об отеке легких (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отек легких - это синдром, возникающий вследствие выхода жидкой части крови из сосудистого русла через альвеолярно-капиллярную стенку в воздухоносную часть легкого при повышенном давлении крови в легочных венах и капиллярах или в результате увеличения проницаемости альвеолярно-капиллярной стенки.

О его симптомах рассказала львовский врач Виктория Пьец в Instagram.

Доктор отметила, если накопление жидкости в альвеолах (штуках в легких, где происходит газообмен), если там появляется жидкость - адекватного газообмена не будет.

При каких заболеваниях может возникнуть отек легких?

  • инфаркт миокарда;
  • декомпенсированные пороки сердца;
  • гипертонической болезни;
  • бронхиальной астме;
  • пневмонии;
  • при травмах легких,
  • вдыхании паров ядовитых веществ.

Симптомы отека легких

  • одышка;
  • пациент пытается занять сидячее положение;
  • затрудненное дыхание;
  • сухой или влажный кашель;
  • шумное дыхание, слышное на расстоянии;
  • может появляться пенистая мокрота.

Какая помощь необходима при отеке легких

Обязательно при появлении таких симптомов нужно вызвать неотложную медицинскую помощь. В домашних условиях вы можете посадить человека и обеспечить доступ воздуха. Острый отек легких может быть смертельным.

Как мы писали ранее, в ровенской больнице со щеки пациента вытащили огромного гельминта.

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