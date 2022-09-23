Доктор рассказала о смертельном заболевании легких: какие симптомы

Отек легких - это синдром, возникающий вследствие выхода жидкой части крови из сосудистого русла через альвеолярно-капиллярную стенку в воздухоносную часть легкого при повышенном давлении крови в легочных венах и капиллярах или в результате увеличения проницаемости альвеолярно-капиллярной стенки.

О его симптомах рассказала львовский врач Виктория Пьец в Instagram.

Доктор отметила, если накопление жидкости в альвеолах (штуках в легких, где происходит газообмен), если там появляется жидкость - адекватного газообмена не будет.

При каких заболеваниях может возникнуть отек легких?

инфаркт миокарда;

декомпенсированные пороки сердца;

гипертонической болезни;

бронхиальной астме;

пневмонии;

при травмах легких,

вдыхании паров ядовитых веществ.

Симптомы отека легких

одышка;

пациент пытается занять сидячее положение;

затрудненное дыхание;

сухой или влажный кашель;

шумное дыхание, слышное на расстоянии;

может появляться пенистая мокрота.

Какая помощь необходима при отеке легких

Обязательно при появлении таких симптомов нужно вызвать неотложную медицинскую помощь. В домашних условиях вы можете посадить человека и обеспечить доступ воздуха. Острый отек легких может быть смертельным.