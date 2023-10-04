Врач рассказала, в какое время суток правильно принимать препараты железа

Как правильно принимать железо

Врач рассказала, что в исследование, представленное в Америке Journal of Gematology включили 34 пациентки с дефицитом железа, в которых средний уровень ферритина составил 19,4 мкг/л.

Участницы исследования получали 100 мг препарата Fe, каждая в 6 разных условиях:

с водой утром

с 80 мг витамина С

с 500 мг витамина С

с кофе во время завтрака, включающего кофе и апельсиновый сок, содержащий 90 мг витамина С

с водой после обеда.

Прием препарата железа в комбинации с 80 мг витамина С - всасывался на 30%.

При этом повышение дозы витамина С до 500 мг не давало дополнительного преимущества (т.е. не надо злоупотреблять высокими дозами витамина С). С кофе железо всасывалось на 54%.

Кофе во время завтрака, несмотря на присутствие стакана апельсинового сока, всасывание было 66%.

Концентрация белка гепсидина, регулирующего всасывание железа, была выше и процент всасывания на 37% меньше при приеме препарата железа после обеда по сравнению с утренним приемом.