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Врач рассказала, в какое время суток правильно принимать препараты железа

Фото: Как правильно принимать препараты железа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Согласно клиническим рекомендациям, препарат железа целесообразно принимать утром, вне приема пищи и с аскорбиновой кислотой для повышения всасывания железа. Однако достаточно мало прямых доказательств влияния пищевых факторов на всасывание железа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook директора одной из частных клиник Киева Натальи Сливки.

Как правильно принимать железо

Врач рассказала, что в исследование, представленное в Америке Journal of Gematology включили 34 пациентки с дефицитом железа, в которых средний уровень ферритина составил 19,4 мкг/л.

 

Участницы исследования получали 100 мг препарата Fe, каждая в 6 разных условиях:

  • с водой утром
  • с 80 мг витамина С
  • с 500 мг витамина С
  • с кофе во время завтрака, включающего кофе и апельсиновый сок, содержащий 90 мг витамина С
  • с водой после обеда.

Прием препарата железа в комбинации с 80 мг витамина С - всасывался на 30%.
При этом повышение дозы витамина С до 500 мг не давало дополнительного преимущества (т.е. не надо злоупотреблять высокими дозами витамина С). С кофе железо всасывалось на 54%.

Кофе во время завтрака, несмотря на присутствие стакана апельсинового сока, всасывание было  66%.

Концентрация белка гепсидина, регулирующего всасывание железа, была выше и процент всасывания на 37% меньше при приеме препарата железа после обеда по сравнению с утренним приемом.

 

Как мы ранее писали, врач назвала абсолютно бесполезные препараты, которые назначают после антибиотиков.

Ранее мы писали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.

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