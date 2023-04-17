Врач объяснила, в каких случаях лечение кашля препаратами может навредить

Почему появляется кашель

Специалист в первую очередь обратила внимание, что кашель возникает не всегда из-за болезни, так как он является защитным механизмом, помогающим очистить дыхательные пути от пыли, слизи и других чужеродных агентов.

Так, кашель - симптом не только заболеваний дыхательной системы, отметила медик. Он может быть следствием:

заброса желудочного сока в пищевод, при рефлюксной болезни,

некоторых болезнях сердца,

побочным действием лекарств, например некоторых препаратов для снижения давления или лечения глаукомы.

Что с антибиотиками?

Как рассказала терапевт, кашель при ОРВИ может длиться 2-3 недели и даже больше, что является нормой, а не осложнениями и не хронизацией процесса.

Если кашель длится больше недели - это не является показанием к приему антибиотиков, так же как и желтая / зеленая мокрота, говорит врач.

"Единственное показание к назначению АБ - подтвержденная бактериальная инфекция анализом крови", - подчеркивает она.

Что можно и не нужно делать при сухом кашле

Также терапевт призывает не "переводить" сухой кашель во влажный, ведь в большинстве случаев "сухой кашель возникает при воспалении горла или затекании слизи из носа по задней стенке глотки".

"А прием муколитических препаратов увеличивает продукцию слизи в совершенно здоровых бронхах. Как следствие, проблему не решили, а осложнения получили", - сказала специалист.

При сухом кашле, по словам Тимченко, достаточно купить любимые конфеты или леденцы, масло какао или черный шоколад, употреблять мед и чай.

Прием препаратов и пережидание

"Конечно, сухой надоедливый кашель является показанием к назначению противокашлевых препаратов, которые уменьшают частоту кашля, но не делают его влажным. Эти препараты могут быть рекомендованы только врачом", - обращает внимание терапевт.

При этом влажный кашель при простуде вообще не нуждается в лечении, так как слизь и так хорошо отходит.

"И, наконец, противовирусные, гомеопатия, фитопрепараты, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, витамины к кашлю не имеют вообще никакого отношения", - добавляет врач.