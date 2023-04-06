Врач назвала способ похудения, который может сильно навредить здоровью

Что происходит с телом при голодании?

По словам врача, любое голодание должно проводиться в лечебном учреждении под контролем врача - тогда оно безопасно. Так, например, при обострении хронического панкреатита рекомендуется лечебное голодание, которое может оказаться полезным, но только под контролем врача.

Большинство людей, которые начинают голодать, не проходят обследование, поэтому решение отказаться от еды может привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, что могли не проявлять себя раньше.

С момента отказа от еды ваше тело фактически приспосабливается к новым процессам. К примеру, после завтрака глюкоза попадает в кровь и ее уровень повышается. Далее она распределяется по клеткам, которые в ней нуждаются.

Если глюкозы слишком много, ее избыток устраняется путем гликогенеза, во время которого печень превращает глюкозу в гликоген для хранения. Не хранящаяся глюкоза используется для производства энергии, это происходит в каждой клетке организма.

В течение первых 24 часов, когда запасы глюкозы иссякают, тело начнет превращать гликоген из печени и мышц в глюкозу.

На второй день без еды уровень глюкозы и гликогена иссякает. Ваше тело начнет расщеплять мышечную ткань, чтобы обеспечить энергию. Таким образом, эта фаза обеспечивает временную энергию, пока ваш метаболизм вносит серьезные изменения.

Исследования показывают, чтобы предотвратить чрезмерную потерю мышц, организм начинает полагаться на жировые запасы и создает кетоны для получения энергии - процесс, известный как кетоз.

В первые 5 дней без еды человек может терять от 1 до 2 килограммов ежедневно. Большинство этой потери веса связано с дегидратацией и электролитным дисбалансом. В течение нескольких недель голодания организм замедляет потерю веса в среднем до 0,3 килограмма в день.

Альтернативой полного отказа от еды является интервальное голодание (ИГ)

Основные виды интервального голодания:

модифицированная голодание или диета 5:2: этот протокол предусматривает голодание в течение 2 непоследовательных дней в неделю и обычное питание в течение 5 дней;

альтернативный пост: дни поста чередуются с днями, когда еда и напитки употребляются обычно без ограничений;

еда с ограничением по времени: тип периодического голодания, ограничивающий "окно приема пищи" до 4-12 часов, имея ежедневный период голодания 12-20 часов.

Экспериментальные исследования на взрослых мужчинах с диабетом 2 типа показали потенциал интервального голодания как терапевтического подхода, который может снизить потребность в инсулинотерапии.

Однако большинство исследований ИГ базируется на исследованиях на животных, а изучение на людях редки или только на стадии разработки. Поэтому вы должны помнить, что, начиная процесс интервального голодания, важно сначала оценить свое общее самочувствие и состояние здоровья. При необходимости лучше обратиться к врачу, который поможет вам определиться, является ли такой способ потери веса безопасным для вас.

К каким проблемам может привести голодование

Голод влияет не только на ваше физическое состояние, серьезный вред он наносит и ментальному здоровью. Столкнуться с голодом - это стресс. Несколько примеров распространенных проблем с психическим здоровьем, которые могут проявляться у людей, страдающих хроническим голодом:

Когнитивные нарушения

Как показали медицинские исследования, когнитивные нарушения также тесно связаны с хроническим голодом. Если у людей нет доступа к необходимой им пище, их умственные способности будут страдать.

Тревога

Исследования говорят, что люди, страдающие голодом, склонны к развитию тревоги.

Депрессия

Неудивительно также, что хроническое отсутствие пищи может привести к повышению уровня депрессии. Ученые доказали, что люди, страдающие хроническим голодом, имеют больший риск развития депрессии.

"Отказ от еды не принесет пользы организму, желание "легким" способом потерять вес закончится только последствиями для вашего здоровья. Вес, который вы потеряете во время голодания, обязательно вернется к вам в двукратном размере после завершения голодания. Если вы хотите иметь здоровое и стройное тело, лучше обратиться к квалифицированным специалистам, которые разработают программу тренировок и рацион питания", - посоветовала Ульяна Вернер.