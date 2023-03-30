Врачи спасли воина ВСУ с тяжелым ранением головы: защитнику заново сформировали череп

47-летний боец ВСУ Андрею из Запорожья, который с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков добровольно присоединился к рядам Сил обороны Украины, на передовой в Донецкой области получил ранение, попав под вражеский минометный обстрел.

Обломок снаряда попал военному прямо в лицо, а произошло это около года назад.

"С множественными осколочными ранениями побратимы эвакуировали Андрея в ближайшее медучреждение. Сначала защитника спасали врачи в Покровске, затем в Днепре и, наконец, уже во Львове", - говорится в публикации.

У бойца из-за тяжелого ранения произошло воспаление кости, вызванное инфекцией - развился остеомиелит. Пациента в таком состоянии оперировать было невозможно. Так, врачи боролись с воспалительным процессом на протяжении 3 месяцев, и в итоге им удалось победить инфекцию.

Только после этого челюстно-лицевые хирурги смогли приступить к подготовке мужчины к операции по реконструкции черепа.

"По результатам компьютерной томографии специалисты изготовили титановые пластины для височной и скуловой костей, лобного участка, а также под глазницу. И назначили день сверхсложной операции, над подготовкой к которой работала целая группа медиков", - рассказали медики.

Команда хирургов в Национальном реабилитационном центре "Незламні" начала вмешательство в расслоение тканей, которые плотно срослись за время борьбы с воспалением. Врачи отделили кожу от мышц и костей, затем распилили скуловую кость и вернули ее в правильное положение.

Далее была проведена реконструкция дна орбиты, так как после ранения движения глазного яблока стали ограниченными. С помощью протеза врачи смогли приподнять глаз, поставить в правильное физиологическое положение и восстановить подвижность.

Сама операция длилась 4 часа, а уже на десятый день пан Андрей уже уехал в родной город. Мужчина намерен после реабилитации вернуться на фронт, и продолжить защищать родину.

Пан Андрей после успешной операции во львовской больнице (фото: facebook.com/1tmolviv)