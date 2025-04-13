Врачи сказали, что младенец не выживет, но после отключения аппаратов произошло невероятное

Что случилось с мальчиком?

Лара и Дэн - финансовые журналисты из Британии. Последние несколько лет они жили в Уэльсе, откуда родом Дэн. Лара забеременела и они хотели, чтобы сын родился именно дома.

Ее беременность была легкая, как по учебнику и сыночек родился вовремя. Как говорит Лара, мальчик был замечательным, здоровым и счастливым ребенком, он был крепким и крепким. Родители назвали сына Зефир - в честь греческого бога.

Первые недели были идиллическими и Ларе нравилось материнство, потому что малыш Зефир был непроблемным. Он почти не плакал, любил лежать на животе и хорошо спал. В 8 недель он уже начал улыбаться и познавать мир, но случилось непоправимое.

Дэн и Лара планировали свой переезд в Испанию и когда уже все было собрано, они договорились встретиться с друзьями на прогулке с собакой. На обед все остановились в пабе и сели во дворе, чтобы насладиться солнцем. Лара кормила Зефира грудью под джемпером, общалась с друзьями, а потом поняла, что сын не шевелится.

Сначала она не волновалась, потому что сыночек мог заснуть. Но когда она его подняла, то увидела, что лицо ребенка смертельно белое, из носа течет кровь, и он перестал дышать.

"Это был самый ужасный день в моей жизни. Авиасанитарная машина прибыла, когда моя подруга, сестра реанимации, делала сердечно-легочную реанимацию Зефиру", - рассказывает Лара.

За 40 минут, которые понадобились для восстановления сердцебиения, Зефир получил серьезную травму головного мозга из-за нехватки кислорода. Полиция, которая отвезла родителей в больницу, предупредила, чтобы они готовились к тому, что мальчик не выживет.

Зефир был в детской реанимации, подключенный к аппарату жизнеобеспечения.

"Увидев его в проводах, вентиляционную трубку, закрепленную лентой вокруг рта, его волосы, кое-где выбритые, его тело бледное и вялое, я больше не чувствовала, что это мой ребенок. Мой мозг сказал мне, что это не может быть мой ребенок. Он, видимо, еще один мальчик, который попал в ужасную аварию", - говорит мама мальчика.

Никто не знал, что произошло и врачи до сих пор не могут назвать точную причину. Никаких основных проблем со здоровьем у него не было. Его травму назвали "гипоксическим поражением головного мозга", по тому же принципу, что и синдром внезапной детской смерти - только Зефир еще не умер.

Сканирование показало постоянные судороги, он не мог самостоятельно дышать. А когда врачи приостановили работу аппарата искусственной вентиляции легких на короткое время во время обхода, МРТ показало широкое повреждение его мозга.

Родители говорят, что все происходящее не казалось им реальным. Каждый раз, когда консультанты приходили, чтобы сообщить еще больше плохих новостей, мама исчезала, потому что не могла до конца поверить в то, что они говорят. Она ждала, когда Зефир проснется.

Заключение врачей звучало как приговор

После 10 дней тщательного наблюдения консультант сказал, что вывод команды врачей единогласный - Зефир не мог выжить после черепно-мозговой травмы. У них не было сомнений, что скорее всего, Зефир умрет через несколько минут после отключения аппарата искусственной вентиляции легких.

"Ваш сын не выживет. Он никогда не будет дышать самостоятельно и не будет иметь качества жизни. Мы рекомендуем вам отключить систему жизнеобеспечения в течение следующих нескольких дней. Я не могла поверить в то, что слышу, и, конечно, не хотела в это верить. Пока он не перестал дышать десять дней назад, наш первенец был счастливым и здоровым. Но слова консультанта были такими решительными, решительными и окончательными. Не было ни привкуса, ни надежды. Лучше всего было бы отпустить его, сказали нам, - рассказала Лара.

Она с Дэном не имела медицинского образования и все, что они знали, они почерпнули из отчаянных онлайн-тралов в медицинских журналах и телефонных звонков врачам, которых они знали как друзей.

В Британии было несколько резонансных случаев, когда родители отказывались отключить катастрофически больного ребенка и боролись с врачами в судах, чтобы не прекращать жизнеобеспечение. Лара говорит, что они следили за такими ситуациями, сочувствовали им, плакали, уважали безумную решимость и неугасающую любовь. И никогда они не думали, что им самим придется пройти через это испытание.

"Мне хотелось кричать. Мне хотелось вернуться в палату, оторвать все его провода и промчаться мимо кроватей без сознания детей с Зефиром на руках. Все, чего я хотела, это вернуть моего ребенка. Мое тело физически болело от нашей разлуки. Я не могла поверить, что он никогда не вырастет. Они предупреждали, чтобы мы поскорее приняли решение, потому что было бы неправильно затягивать это и продолжать его страдания", - рассказывает Лара.

Но они с мужем были уверены, что видели улучшения в состоянии сына. В первую ночь Дэн видел, как Зефир открыл глаза, несмотря на то, что он, по словам врачей, был в коме. Медики сказали, что это рефлекторные движения. Лара с сыном Зефиром (скриншот)

Медсестры хотели, чтобы родители потратили следующие несколько дней на воспоминания, прежде чем попрощаться и смириться с таким финалом. Они целый день пробыли с Зефиром и держали его за крошечные ручки.

Дэн обратился к друзьям за медицинской помощью и консультацией. И после этого они попытались поговорить с медиками, которые лечат сына, но они не смогли дать четких ответов из-за сложности развития мозга ребенка.

Они спрашивали - как сделали акцент на том, что движения были непреднамеренные, если у младенцев 90% движений в таком возрасте являются рефлекторными. Возможно ему трудно дышать из-за противосудорожных лекарств? Если есть улучшения в других частях тела, то может и дыхание улучшится?

"Дэн боялся, что мы можем действовать слишком рано, не имея соответствующих знаний, и не дать нашему сыну времени и возможности, которых он заслуживает. Он хотел больше фактов и доказательств и волновался, что врачи перекладывают на меня эмоциональный вес, обещая прекратить страдания Зефира. Я не могла правильно мыслить, мой мозг был коктейлем эмоций и гормонов. Девять месяцев я носила Зефира в себе. Этот маленький мальчик был частью меня только два месяца назад. Быть отдельно от него все еще было физической болью, потому что до этого я никогда не отлучалась от него больше чем на полчаса", - рассказывает женщина.

Ответа они так и не получили, время шло, родители были в ужасе. Они понимали, что не стоит искусственно продлевать его жизнь и не хотели, чтобы он чувствовал боль. Но Дэн и Лара обратились в другую больницу и услышали все то же самое - повреждение головного мозга несовместимо с жизнью. Единственным выходом осталось попрощаться.

"На этом этапе, через три дня после первого разговора, мы почувствовали, что должны доверять их медицинским знаниям. Мы также знали, что крошечный шанс Зефира выжить уменьшался с каждым днем, когда он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, забывая, как дышать сам. После того, как мы приняли решение, мне было ужасно быть рядом с Зефиром - будто я отказалась от своего ребенка, предала его. Нас переселили в отдельную комнату. Комната для смерти. Днем перед тем, как мы отключили его жизнеобеспечение, я упаковала все его игрушки и одежду в его специальную сумку с синим тигром. Это был тот тигр, которого я привезла в больницу еще до его рождения. Я хотел сохранить это навсегда, сохранить мои любимые воспоминания о Зефире", - рассказывает Лара.

Что случилось, когда аппараты отключили

Они назначили отключение системы обеспечения сразу после полуночи - чтобы Зефир мог полететь на небо примерно в то же время, когда родился. Родители вечером его искупали, одели в новую одежду, легли с обеих сторон.

"Он забудет как дышать и просто полетит. Как во сне", - сказала им паллиативная специалистка. Впоследствии Зефира отключили от всех аппаратов и сняли все трубки.

Первые минуты его дыхание было невероятно затрудненным. Резкий, поверхностный и медленный вдох, с длинными вытянутыми промежутками. Дети в таком возрасте обычно дышат от 40 до 60 раз в минуту, Зефир выдохнул всего 7-8 раз.

"Я начал считать самые длинные перерывы между его вдохами, думая, что каждый из них будет последним, но они продолжали прибывать, минута за минутой, час за часом. В какой-то момент мы с Дэном, видимо, задремали, а потом проснулись в панике, напуганные, что пропустили последний миг Зефира. Но нет - он был вот и все еще дышал. Промежутки становятся все короче", - говорит мама.

Около полудня было принято решение покормить его молоком через зонд и он продержался 12 часов. После отключения аппаратов Зефир через полсуток начал дышать самостоятельно, хоть и неровно. Консультанты сказали родителям, что это было неожиданно, хоть и частью процесса умирания. Лара с сыном Зефиром (скриншот)

Родители не отходили ни на секунду от сына и прекратили слушать врачей. Они пытались услышать только собственного ребенка. Тем временем медики предлагали перевезти мальчика в хоспис, чтобы он там умер.

Часы превращались в дни, Зефир становился крепче, проявляя больше признаков живых движений и дольше не спал. Через 5 дней тот же консультант сказал родителям, что мальчик выживет. Врачи не объяснили, как и почему это происходит, они не извинились и даже не дали никаких прогнозов относительно будущего ребенка.

Еще через неделю Зефира перевели в больницу в Кембридже, где живет семья Лары. И там мальчик продолжил свое восстановление. И через несколько недель мальчика выписали домой. После выписки Зефиру так и не поставили диагноз.

Несмотря на все предупреждения о повреждении мозга, которое он получил, осталось много неизвестного о развитии мозга младенца. Родителям посоветовали набирать вес, делать упражнения и надеяться на лучшее.

Как мальчик чувствует себя сейчас

Лара и Дэн с сыном уехали в Испанию, где они наслаждаются солнцем и ценят каждое мгновение. В свои семь месяцев Зефир - счастливый маленький мальчик, который уже учится сидеть и начинает ползать.

Немного поздно для своего возраста, но учитывая все прогнозы, даже это казалось невозможным. Что ждет мальчика в будущем - никто не знает, хотя врачи делают осторожные замечания, что есть ежедневные признаки улучшения.

Медики в Испании, по словам Лары, более позитивные и они сказали, что если бы мальчик был дольше на аппаратах жизнеобеспечения, то ситуация была бы значительно хуже. А так - они дали ему лучший шанс выжить.

Маленькое тело Зефира становится крепче, и врач сказала Ларе, что не видит причин, почему бы ее сын не смог начать ходить.