Врачи развеяли популярные мифы о "зимнем" заболевании: приводят только к осложнению

Часто в медицине появляются мифы, в которые все верят. Так исторически сложилось с диагнозом "бронхит", которого особенно боятся мамы и отцы маленьких детей. Однако и взрослые люди частенько лечат его неправильно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Бронхит - это воспаление бронхов. Воспалительные процессы могут развиваться по различным причинам - вирусы, бактерии или другие факторы, вызывающие раздражение тканей.
Бронхит возникает, потому что определенный возбудитель имеет тропность к слизистой бронхов, то есть они являются привычным местом его развития. А не потому, что инфекция "опустилась". Различные вирусы имеют разные "любимые" места в дыхательной системе.
Общими признаками воспаления являются отек, краснота, боль, местное повышение температуры и утрата функций определенного участка. Человек не может увидеть, как выглядит слизистая бронхов (без особых обследований).
Если же на фоне воспаления производится много слизи (что в норме есть в бронхах для их увлажнения и очищения), то эта слизь может образовывать мембраны. Звук их разрыва при движении воздуха называется влажными хрипами.
Этот миф приводит к значительному росту антибиотикорезистентности, признанной одной из главных угроз человечеству. Бронхиты возникают довольно часто, люди лечат их неправильно, поэтому бактерии мутируют, приобретая стойкость к препаратам.
Большинство бронхитов - вирусные. А вирусы никак не реагируют на антибиотики, ведь те могут быть эффективными только против бактерий. Поэтому пытаться помочь бронхиту этими препаратами бесполезно.
Все, что вы получите - это побочные эффекты от лекарства, а также содействие мутациям тех бактерий, которые уже существуют в вашем организме, но однажды могут вызвать уже бактериальное воспаление.
Назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции - это прямая работа по созданию антибиотикорезистентности и повышению рисков побочных действий препаратов.
Это распространенный миф, ведь далеко не всегда препараты на основе амброксола или ацетилцистеина показаны при бронхите. Они действительно могут понадобиться, если в бронхах накапливается густая слизь, которую трудно откашливать.
Когда же слизь и так эффективно отхаркивается, нет необходимости увеличивать ее количество. Особенно опасно одновременное применение отхаркивающих препаратов и лекарств, которые останавливают кашель. Такое сочетание приведет к образованию большого количества слизи, которая будет оставаться в дыхательных путях.
Врачи отметили, что назначать отхаркивающие средства детям до 4 лет вообще запрещено
Медики рассказали, что делать при бронхите и чего ждать. В частности, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Следует понимать, что кашель и хрипы при бронхите вполне могут сохраняться в течение нескольких недель.
Ранее мы сообщали, есть ли лекарства для предотвращения гриппа и кто в зоне риска.
Также мы писали, как лечить простуду и не потратить все сбережения.