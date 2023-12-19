Врачи развеяли популярные мифы о "зимнем" заболевании: приводят только к осложнению

Бронхит возникает, потому что инфекция "опустилась" из-за неправильного лечения

Бронхит - это воспаление бронхов. Воспалительные процессы могут развиваться по различным причинам - вирусы, бактерии или другие факторы, вызывающие раздражение тканей.

Бронхит возникает, потому что определенный возбудитель имеет тропность к слизистой бронхов, то есть они являются привычным местом его развития. А не потому, что инфекция "опустилась". Различные вирусы имеют разные "любимые" места в дыхательной системе.

Общими признаками воспаления являются отек, краснота, боль, местное повышение температуры и утрата функций определенного участка. Человек не может увидеть, как выглядит слизистая бронхов (без особых обследований).

Если же на фоне воспаления производится много слизи (что в норме есть в бронхах для их увлажнения и очищения), то эта слизь может образовывать мембраны. Звук их разрыва при движении воздуха называется влажными хрипами.

Надо принимать антибиотики, чтобы вылечить

Этот миф приводит к значительному росту антибиотикорезистентности, признанной одной из главных угроз человечеству. Бронхиты возникают довольно часто, люди лечат их неправильно, поэтому бактерии мутируют, приобретая стойкость к препаратам.

Большинство бронхитов - вирусные. А вирусы никак не реагируют на антибиотики, ведь те могут быть эффективными только против бактерий. Поэтому пытаться помочь бронхиту этими препаратами бесполезно.

Все, что вы получите - это побочные эффекты от лекарства, а также содействие мутациям тех бактерий, которые уже существуют в вашем организме, но однажды могут вызвать уже бактериальное воспаление.

Назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции - это прямая работа по созданию антибиотикорезистентности и повышению рисков побочных действий препаратов.

При бронхите нужно принимать отхаркивающие средства

Это распространенный миф, ведь далеко не всегда препараты на основе амброксола или ацетилцистеина показаны при бронхите. Они действительно могут понадобиться, если в бронхах накапливается густая слизь, которую трудно откашливать.

Когда же слизь и так эффективно отхаркивается, нет необходимости увеличивать ее количество. Особенно опасно одновременное применение отхаркивающих препаратов и лекарств, которые останавливают кашель. Такое сочетание приведет к образованию большого количества слизи, которая будет оставаться в дыхательных путях.

Врачи отметили, что назначать отхаркивающие средства детям до 4 лет вообще запрещено

Что делать при бронхите

Медики рассказали, что делать при бронхите и чего ждать. В частности, следует придерживаться следующих рекомендаций:

пить много жидкости. Это поможет организму бороться с интоксикацией и образовывать достаточное количество слизи, чтобы очистить бронхи

отдыхать и сбалансировано питаться для поддержки сил организма

ежедневно проводить некоторое время на свежем воздухе в соответствии с состоянием и физическими возможностями

делать дыхательные упражнения, которые уменьшают риск застоя слизи в легких и облегчают отхаркивание

Следует понимать, что кашель и хрипы при бронхите вполне могут сохраняться в течение нескольких недель.