Врачи рассказали, какие препараты категорически нельзя давать детям: могут вызвать кому и судороги

Сиропы от кашля нельзя давать детям до 12 лет, вопреки рекламе по поводу их эффективности. Также эти препараты нельзя давать детям от 12 до 18 лет, имеющим проблемы с дыханием.
Об этом рассказали врачи медицинского центра в Киеве "Доказові" в Facebook.
Кашель –это защитная реакция организма, которая направлена на очищение дыхательных путей от слизи, мокроты, различных химических веществ и механических частиц.
То есть кашель – физиологический рефлекс, который есть у всех здоровых детей и в среднем здоровые дети имеют 10 коротких кашлевых толчков в течение суток, преимущественно днем.
Дети, особенно в первые годы жизни, имеют ряд анатомических особенностей, влияющих на силу кашля:
Кашлевой толчок – это сложный рефлекс с богатыми составляющими. Если коротко: все начинается с раздражения рецепторов и нервных окончаний на слизистой дыхательных путей (от полости носа и вплоть до дыхательных бронхиол), формируется импульс, направляющийся в кашлевой центр - продолговатый мозг.
Он мгновенно обрабатывает информацию и моделирует кашель и передает импульс на дыхательные и межреберные мышцы, диафрагму слизистой дыхания путей и воздух с большой силой и скоростью выходит, увлекая с собой те же частицы и мокроту и таким образом происходит очищение дыхательных путей - то есть кашель.
В рандомизированных исследованиях, систематических осмотрах и мета-анализах было доказано, что это лекарство не действует лучше, чем плацебо и может иметь серьезные побочные эффекты.
Почему они опасны:
Побочные эффекты муколитиков:
Напомним, что врач назвала основные препараты для детской аптечки.
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