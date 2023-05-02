Врачи рассказали, какие препараты категорически нельзя давать детям: могут вызвать кому и судороги

Что такое кашель

Кашель –это защитная реакция организма, которая направлена ​​на очищение дыхательных путей от слизи, мокроты, различных химических веществ и механических частиц.

То есть кашель – физиологический рефлекс, который есть у всех здоровых детей и в среднем здоровые дети имеют 10 коротких кашлевых толчков в течение суток, преимущественно днем.

Дети, особенно в первые годы жизни, имеют ряд анатомических особенностей, влияющих на силу кашля:

дыхательные пути имеют меньший диаметр, они короче в длину;

имеют более слабый мышечный каркас: повышенная эластичность, быстрее устает диафрагма, недоразвитость мышечной ткани и незавершенность миелинизации нервных волокон.

Кашлевой толчок – это сложный рефлекс с богатыми составляющими. Если коротко: все начинается с раздражения рецепторов и нервных окончаний на слизистой дыхательных путей (от полости носа и вплоть до дыхательных бронхиол), формируется импульс, направляющийся в кашлевой центр - продолговатый мозг.

Он мгновенно обрабатывает информацию и моделирует кашель и передает импульс на дыхательные и межреберные мышцы, диафрагму слизистой дыхания путей и воздух с большой силой и скоростью выходит, увлекая с собой те же частицы и мокроту и таким образом происходит очищение дыхательных путей - то есть кашель.

Почему отхаркивающие сиропы не работают

В рандомизированных исследованиях, систематических осмотрах и мета-анализах было доказано, что это лекарство не действует лучше, чем плацебо и может иметь серьезные побочные эффекты.

Почему они опасны:

Легко передозировать лекарство для детей до 2-х лет

имеют высокий потенциал токсичности: особенно сиропы в основе которых кодеин/декстрометорфан, ментол, камфорное, эвкалиптовое масло.

Дети и подростки часто имеют измененное психическое состояние (вялость, кому или возбуждение) и в зависимости от принимаемых ингредиентов могут развиться угнетение дыхания, тяжелая гипертензия или судороги.

Приводят к чрезмерному образованию слизи в нижних дыхательных путях (бронхах): бронхоспазм и прибавление вторичной бактериальной инфекции.

Побочные эффекты муколитиков: