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Врачи рассказали, какие препараты категорически нельзя давать детям: могут вызвать кому и судороги

Фото: Сиропы от кашля опасны для детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сиропы от кашля нельзя давать детям до 12 лет, вопреки рекламе по поводу их эффективности. Также эти препараты нельзя давать детям от 12 до 18 лет, имеющим проблемы с дыханием.

Об этом рассказали врачи медицинского центра в Киеве "Доказові" в Facebook.

Что такое кашель

Кашель –это защитная реакция организма, которая направлена ​​на очищение дыхательных путей от слизи, мокроты, различных химических веществ и механических частиц.

То есть кашель – физиологический рефлекс, который есть у всех здоровых детей и в среднем здоровые дети имеют 10 коротких кашлевых толчков в течение суток, преимущественно днем.

Дети, особенно в первые годы жизни, имеют ряд анатомических особенностей, влияющих на силу кашля:

  • дыхательные пути имеют меньший диаметр, они короче в длину;
  • имеют более слабый мышечный каркас: повышенная эластичность, быстрее устает диафрагма, недоразвитость мышечной ткани и незавершенность миелинизации нервных волокон.

Кашлевой толчок – это сложный рефлекс с богатыми составляющими. Если коротко: все начинается с раздражения рецепторов и нервных окончаний на слизистой дыхательных путей (от полости носа и вплоть до дыхательных бронхиол), формируется импульс, направляющийся в кашлевой центр - продолговатый мозг.

Он мгновенно обрабатывает информацию и моделирует кашель и передает импульс на дыхательные и межреберные мышцы, диафрагму слизистой дыхания путей и воздух с большой силой и скоростью выходит, увлекая с собой те же частицы и мокроту и таким образом происходит очищение дыхательных путей - то есть кашель.

Почему отхаркивающие сиропы не работают

В рандомизированных исследованиях, систематических осмотрах и мета-анализах было доказано, что это лекарство не действует лучше, чем плацебо и может иметь серьезные побочные эффекты.

Почему они опасны:

  • Легко передозировать лекарство для детей до 2-х лет
  • имеют высокий потенциал токсичности: особенно сиропы в основе которых кодеин/декстрометорфан, ментол, камфорное, эвкалиптовое масло.
  • Дети и подростки часто имеют измененное психическое состояние (вялость, кому или возбуждение) и в зависимости от принимаемых ингредиентов могут развиться угнетение дыхания, тяжелая гипертензия или судороги.
  • Приводят к чрезмерному образованию слизи в нижних дыхательных путях (бронхах): бронхоспазм и прибавление вторичной бактериальной инфекции.

Побочные эффекты муколитиков:

  • на сердечно-сосудистую систему: дистонические реакции, аритмия, тахикардия, нарушение ритма и даже блокада работы сердца.
  • на центральную нервную систему: раздражение, бред, сонливость, парадоксальная возбудимость, головокружение, галлюцинации, раздражительность и головные боли;
  • на органы ЖКТ: сухость во рту, рвота, тошнота, запор или наоборот понос, анорексия.
  • другие побочные действия: лихорадка, бронхоспазм, затуманенное зрение, задержка мочи.

Напомним, что врач назвала основные препараты для детской аптечки.

Также мы писали, что медик назвала 10 диагнозов, которые не требуют лечения.

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