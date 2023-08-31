Врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта

Инсульт возникает, когда в мозге человека делается невозможным кровообращение. Такое может произойти из-за определенного образа жизни, плохо сказывающегося на здоровье человека.
Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Многие люди ведут малоподвижный образ жизни - работа из дома, офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Все это может навредить здоровью.
Низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет 2 типа.
Врачи говорят, что профилактировать инсульт гораздо легче, чем его лечить, поэтому лучше добавить больше движения к образу жизни.
Поэтому взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Можно добавить следующие активности:
Специалисты говорят, что такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми, нормализуется артериальное давление в покое.
Чтобы отличить двигательную активность умеренной интенсивности от высокой, существует простой тест. Попытайтесь говорить во время активности, если вы:
Простые упражнения могут обеспечивать быструю пользу для здоровья:
К тому же регулярные упражнения могут существенно улучшить состояние организма - способствуют профилактике неинфекционных хронических болезней:
Ранее Комаровский рассказывал, как быстро распознать инсульт.
Также мы писали, что красное мясо может привести к инсульту.