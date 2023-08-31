Врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта

Что может привести к инсульту

Многие люди ведут малоподвижный образ жизни - работа из дома, офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Все это может навредить здоровью.

Низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет 2 типа.

Врачи говорят, что профилактировать инсульт гораздо легче, чем его лечить, поэтому лучше добавить больше движения к образу жизни.

Поэтому взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Можно добавить следующие активности:

езда на велосипеде

плавание

пешие прогулки

работа в доме и во дворе

Специалисты говорят, что такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми, нормализуется артериальное давление в покое.

Как определить нагрузку на организм

Чтобы отличить двигательную активность умеренной интенсивности от высокой, существует простой тест. Попытайтесь говорить во время активности, если вы:

тяжело дышите, но можете легко вести разговор - это активность умеренной интенсивности

можете произнести только несколько слов, прежде чем сделать вдох - это активность высокой интенсивности

Простые упражнения могут обеспечивать быструю пользу для здоровья:

улучшают качество сна

снижается чувство тревоги

снижают кровяное давление

К тому же регулярные упражнения могут существенно улучшить состояние организма - способствуют профилактике неинфекционных хронических болезней: