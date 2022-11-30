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Врачи рассказали, как соблюдать гигиену при длительном отключении света

Фото: Как помыться, если в доме нет света (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы столкнулись с реальностью войны - постоянными отключениями света из-за российских обстрелов.

Как быть с гигиеной, если электроэнергию отключают не 1-2 раза в день, а ее нет постоянно, рассказали врачи "Медичного центра Доказові" на странице в Facebook.

Как поддерживать себя в чистоте при блэкауте

Увлажнение важнее очищения. Сухая кожа очень чувствительна к аллергенам, раздражителям, патогенным микроорганизмам. Также в холодный период года окружающие факторы становятся дополнительными отрицательными триггерами.
Если нет возможности нормально умыться, просто протрите лицо влажной салфеткой (сухую салфетку намочите в чистой воде) и наносите сверху увлажняющий крем.

Активные сыворотки, спиртовые тоники лучше отложить до стабилизации ситуации. Потому что кожа в стрессе не способна нормально восстанавливаться, и это будет для нее дополнительным стрессом. Лучше добавить еще одно увлажняющее средство.

Голову мойте при каждой возможности. Если не уверены, что она будет скоро, то лучшим решением будет тугая коса аля колосок. Не забывайте и о сухих шампунях, они в таком случае пригодятся.

Одноразовый душ. Это, конечно, не заменит полноценную ванну, но очень хорошая альтернатива в трудные времена.

После похода в туалет лучше пользоваться влажными салфетками. Это поможет дольше сохранить чувство чистого тела.

Не ешьте пищу, свежесть которой вызывает сомнения. Потому что расстройство кишечника в условиях отсутствия воды – это адские муки.

Если у вас есть заболевания, которые могут обостриться (а во время стресса это любая хроническая болезнь), сделайте адекватный запас лекарств. Не нужно скупать всю аптеку, но на пару недель все необходимое должно быть.

Читайте также, как продлить жизнь холодильнику во время отключений света.

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