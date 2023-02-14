Врачи рассказали, можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: важное объяснение

Часто при плановой вакцинации дети болеют и родители не знают, что делать в такой ситуации. В частности, делать прививку можно, но если у ребенка нет значительного ухудшения самочувствия.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.
Медики говорят, если ребенок только кашляет, не имеет высокой температуры и значительного ухудшения самочувствия - ему можно прививаться.
Однако, если кашель является симптомом какого-либо серьезного заболевания, перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом. Все потому, что наличие противопоказаний к прививке определяет врач индивидуально для каждого ребенка.
В целом стандартными причинами, по которым врач может отложить любую вакцинацию, являются:
Родителям важно помнить, если ребенок пропустил прививку из-за противопоказаний, то можно продолжить курс вакцинации по графику, который определит педиатр.
Добавим, что украинский национальный календарь прививок включает вакцинацию от десяти инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита и краснухи.
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