Врачи разнесли в пух и прах миф об ушных каплях

Болевые ощущения в ухе чаще всего возникают из-за воспаления. А оно развивается в результате инфекции.
В Центре общественного здоровья рассказали о главном мифе, связанном с ушніми каплями.
Однако следует помнить, что инфицирование может иметь не только бактериальную, но и грибковую или вирусную природу. Поэтому антибиотики применяют только после определения конкретного бактериального возбудителя.
Не следует забывать и о других возможных причинах боли - это повреждение внутри уха, раздражение вследствие действия химических веществ (например, спрея для волос), аллергические реакции и т.д.
Боль также может вызвать проблема с височно-нижнечелюстным суставом. Категорически запрещается применять капли при имеющихся повреждениях в ухе, таких как разрывы в барабанной перепонке.
Если боль не утихает более 24 часов, не откладывайте визит к врачу.
Противовоспалительные препараты или капли с антибиотиком действительно могут помочь в начале. Однако применять их следует по назначению врача. Самолечение может отложить проблему и увеличить риск развития возможных осложнений.
Напомним, что эти 4 хронических симптома рака легко спутать с другими болезнями.
Раньше мы писали о 5 веществах, которые каждый день нужны нашему телу для здоровья.