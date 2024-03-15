Врачи показали младенца, который родился с 10-сантиметровым хвостом (фото и видео)

Мальчик с 10 сантиметровым хвостом родился в Китае. Медики заявляют, что это очень редкая патология, которая связана со спинным мозгом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro.
Педиатр доктор Ли выложил в интернет кадры младенца с хвостом. Ребенок появился на свет в детской больнице Ханчжоу.
По словам доктора Ли, необычный отросток, вероятно, является результатом неполной дегенерации и связан со спинным мозгом. Эти предположения позже подтвердила магнитно-резонансная томография.
"Привязанный" спинной мозг - это состояние, при котором спинной мозг атипично прикреплен к окружающим тканям, как правило, у основания позвоночника.
Обычно спинной мозг свободно "плавает" в позвоночном канале, что обеспечивает нормальное движение и функционирование. Однако в случаях "привязанного" спинного мозга это движение ограничено, что может привести к разным неврологическим проблемам.
Пока не сообщается, смогут ли медики удалить хвост ребенку и не приведет ли это к каким-либо патологиям в будущем.
В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился с пороком развития, в результате которого образовалась щель в позвоночнике. Через несколько дней после его рождения мать мальчика заметила, что из этой щели начал расти хвост. Потом он достиг 12,5 сантиметра в длину.
Мать ребенка обратилась к ведущим хирургам, чтобы они удалили хвост младенцу. Но врачи отказались от операции, поскольку хвост был связан с нервной системой ребенка, и удаление нанесло бы необратимые повреждения.
Читайте также о том, что украинские врачи удалили опухоль 12-дневному младенцу.
Ранее мы писали о том, что в Украине впервые провели уникальную операцию младенцу на грудной клетке.