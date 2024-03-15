Врачи показали младенца, который родился с 10-сантиметровым хвостом (фото и видео)

Что известно о редкой патологии

Педиатр доктор Ли выложил в интернет кадры младенца с хвостом. Ребенок появился на свет в детской больнице Ханчжоу.

По словам доктора Ли, необычный отросток, вероятно, является результатом неполной дегенерации и связан со спинным мозгом. Эти предположения позже подтвердила магнитно-резонансная томография.

"Привязанный" спинной мозг - это состояние, при котором спинной мозг атипично прикреплен к окружающим тканям, как правило, у основания позвоночника.

Обычно спинной мозг свободно "плавает" в позвоночном канале, что обеспечивает нормальное движение и функционирование. Однако в случаях "привязанного" спинного мозга это движение ограничено, что может привести к разным неврологическим проблемам.

Пока не сообщается, смогут ли медики удалить хвост ребенку и не приведет ли это к каким-либо патологиям в будущем.

Ребенок родился с хвостом (фото: AsiaWire)

Это не первый случай в Китае

В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился с пороком развития, в результате которого образовалась щель в позвоночнике. Через несколько дней после его рождения мать мальчика заметила, что из этой щели начал расти хвост. Потом он достиг 12,5 сантиметра в длину.

Мать ребенка обратилась к ведущим хирургам, чтобы они удалили хвост младенцу. Но врачи отказались от операции, поскольку хвост был связан с нервной системой ребенка, и удаление нанесло бы необратимые повреждения.