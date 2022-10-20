Врачи назвали прививку, которую обязательно нужно сделать ребенку

Полиомиелит - это высокоинфекционное заболевание, вызывающее полиовирус. Он поражает центральную нервную систему, что приводит к развитию дряблого паралича.

Врачи говорят, что единственный способ предотвратить заболевание - вакцинация.

В частности, вирус передается от человека человеку в основном фекально-оральным путем, а также через загрязненную воду или пищевые продукты.

Кому нужно сделать прививку

Важно помнить, что наиболее уязвимы к вирусу - дети до пяти лет. Однако полиомиелит угрожает всем не вакцинированным или не полностью вакцинированным детям и взрослым.

Вакцинация от полиомиелита в Украине безвозмездна. Полный курс вакцинации включает 6 прививок в возрасте от 2 месяцев до 14 лет. Также такая прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок.

Родители должны знать, если по каким-либо причинам ребенок пропустил прививку, то вакцинацию важно сделать как можно скорее. В таком случае обратитесь в ближайший центр первичной медицинской помощи к семейному врачу или педиатру. Отмечается, что во время войны декларация не обязательна.

От каких болезней нужно вакцинироваться

Есть рекомендованные прививки, которые не входят в обязательный список, но могут защитить от опасных болезней. Такие вакцины можно приобрести за свой счет в аптеке или привиться в частной клинике.

Ветряная оспа

Это одна из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен.

Папилломавирус

Причиной 70% случаев рака шейки матки является папилломавирус. Папилломавирус передается во время полового контакта, в частности контакта "кожа к коже" в интимных зонах.

Инфицирование происходит бесследно, однако обуславливает изменения в клетках слизистой шейки матки, что может привести к развитию рака.

Вакцинацию лучше производить до начала половой жизни. Рекомендуемый возраст для иммунизации против папилломавируса - 9 - 14 лет.

Гепатит

Гепатит А - вирусное заболевание печени. Прививки рекомендованы детям и взрослым. Также вакцинация от гепатита А рекомендована всем, кто планирует посетить страны, в которых он распространен, в частности: Африку, Азию и Южную Америку.

Пневмококковая инфекция

Это одна из основных причин смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Пневмококк является причиной таких опасных заболеваний, как менингит, бактериемия и сепсис.

Защититься от болезни можно, получив дозу соответствующей вакцины. Детям вакцинацию против пневмококковой инфекции можно проводить одновременно с другими вакцинами.

Менингококковая инфекция

Это опасная инфекция, поражающая оболочки головного и спинного мозга. Если вовремя не приступить к лечению, то 50% случаев заканчиваются летально.

Сегодня вакцинация является лучшим способом защитить себя и своих детей.

Ротавирусная инфекция

Ротавирус является наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей младшего возраста во всем мире.

Источником ротавирусов есть человек. Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции есть вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

Грипп

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда через 4-5 дней может привести к летальным исходам.

Защитить себя и своих детей от гриппа поможет вакцинация.