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Врач назвала продукт, который провоцирует инсульт. Вот от чего нужно отказаться

Воскресенье 18 февраля 2024 07:03
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Врач назвала продукт, который провоцирует инсульт. Вот от чего нужно отказаться Какой продукт провоцирует инсульт (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

То, что мы едим, может значительно повысить или снизить риск развития определенных заболеваний. Это касается и инсульта - опасного для жизни состояния, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Его провоцирует высокое давление.

О том, какие продукты способны привести к гипертонии и, как следствие, инсульту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.

Употребление какого продукта следует ограничить

Высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина - это два самых больших фактора риска инсульта и инфаркта.

"Количество соли в вашем рационе особенно важно, потому что чрезмерное количество увеличивает риск высокого кровяного давления. По данным общественного здоровья Англии, это один из важнейших факторов риска, который человек может самостоятельно уменьшить", - говорит врач Сара Джарвис.

Соль повышает давление, заставляя организм удерживать больше воды, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов.

"Избыток жидкости давит на стенки артерий, которые несут кровь от сердца к телу. А это приводит к повышению артериального давления. Оно может привести к закупорке артерий, которые поставляют кровь в мозг, иными словами, к инсульту", - объясняет врач.

Каких продуктов следует избегать

Джарвис рекомендует избегать продуктов с высоким содержанием соли.

"Переработанные и копченые продукты, такие как салями, копченая рыба, мясные деликатесы и колбасы содержат очень много соли. Также стоит отказаться от соленых закусок, таких как чипсы и орехи", - добавляет врач.

Она также предупреждает о менее очевидных продуктах, содержащих много соли.

"Большая часть соли, которую мы потребляем, поступает из менее очевидных источников - консервированные супы и рагу, подливы, соевый соус, кетчупы, закуски и соленья, пицца, готовые блюда и даже хлеб. Поэтому важно выбирать продукты с меньшим содержанием соли, чтобы уменьшить риск инсульта", - отмечает Джарвис.

Врач также отмечает, что регулярные физические упражнения и поддержание здорового веса помогут поддерживать кровяное давление и уровень холестерина под контролем.

"Хотя курение не повышает давление, это еще один очень важный фактор риска инсульта", - говорит медик.

Симптомы инсульта:

  • лицо - одна сторона опущена, человек не может улыбнуться, либо его рот или глаза опускаются при этом
  • руки - человек, с подозрением на инсульт, не сможет поднять обе руки и удержать их, может возникать онемение
  • речь становится невнятной или обезображенной, могут возникать проблемы с пониманием

Если подозреваете, что у человека случился инсульт, позвоните в скорую помощь.

Раньше мы писали о том, какие продукты поддерживают здоровье сердца.

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