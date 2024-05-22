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Врачи назвали болезнь, которую чаще всего обнаруживают у детей и молодежи

Какую болезнь чаще всего обнаруживают у детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Астма - это хроническая болезнь, которая чаще всего проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами. Как оказалось, такая болезнь чаще всего может возникать у детей и подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Zdorovishi razom.

Что нужно знать

Как правило, приступы происходят во время физической активности или ночью.

Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастов, но чаще всего это дети и молодежь.

Бронхиальная астма развивается как хроническое воспаление дыхательных путей, а именно бронхов. Во время приступа увеличиваются слизистые бронхиол, в результате чего сужаются дыхательные пути, человек не может нормально вдохнуть воздух или выдохнуть.

Медики говорят, что коэффициент смертности от астмы не самый высокий в категории хронических болезней. Однако частые приступы астмы в большинстве случаев значительно ухудшают качество жизни, ведь человек страдает бессонницей, усталостью, низкой активностью.

Какие симптомы и как уменьшить риск

Бронхиальная астма проявляется по-разному. Симптомы могут беспокоить периодически или постоянно. Они включают приступы удушья, одышку, сухой и надрывный кашель, свистящие хрипы при выдохе, боль в груди.

Чтобы уменьшить риск бронхиальной астмы, следуйте следующим советам:

  • следите за чистотой дома - регулярно убирайте и проветривайте помещение
  • следите за уровнем сухости воздуха, при необходимости - увлажняйте и фильтруйте его специальными приборами
  • ограничьте использование бытовой химии, а во время уборки пользуйтесь резиновыми перчатками и маской
  • при первых подозрениях на аллергию, обратитесь к врачу
  • поскольку причиной астмы могут стать некоторые препараты, не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом

Важно быть активными, даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять каждый день в любую погоду.

 

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