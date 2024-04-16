Врачи назвали 6 важных симптомов, которые никогда нельзя игнорировать

Слабость или онемении рук и ног

Если у вас онемеют или ослабнут ноги, руки или лицо, это может быть признаком инсульта. Это особенно важно, если симптом проявляется на одной стороне тела или появляется внезапно.

Инсульт также вероятен, если вы чувствуете головокружение, не можете удержать равновесие и вам трудно ходить. У вас может возникнуть резкая и сильная головная боль, у вас нарушилось зрение, появились проблемы с речью или с пониманием того, что вам говорят.

Не ждите, что симптомы прекратятся сами по себе. Немедленно обратитесь за неотложной помощью, так как при инсульте важна каждая минута. Чем быстрее вам окажут помощь, тем больше шансов пережить инсульт без возникновения долгосрочных проблем.

Если у вас есть проблемы с сердцем, такие как высокое кровяное давление или мерцательная аритмия, обратите внимание на такие симптомы. У вас намного выше шансы получить инсульт.

Боль в груди

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал боль в груди, в той или иной форме, тупую пульсацию или острую колющую боль. Так как это может быть признаком серьезной проблемы, важно обратиться как можно быстрее за медицинской помощью.

Боль или давление в груди могут быть признаком сердечного приступа или болезни сердца, особенно, если это происходит во время активной деятельности.

Люди, у которых была боль, связанная с сердцем, описывают ее как чувство жжения, переполнения или стеснения в груди. Иногда жгучее ощущение появляется в одной или обеих руках, также боль может распространяться на шею, челюсть и плечи. Дискомфорт может длиться несколько минут, усиливаться при активности, исчезать и снова возвращаться.

Бывает, что боль в груди не имеет ничего общего с сердцем и связана с изжогой или другими проблемами пищеварения. Не пытайтесь пережить любой такой приступ самостоятельно и немедленно обратитесь к врачу, чтобы быстро выяснить причину боли. Это может спасти вам жизнь.

Чувствительность и боль в задней части голени

Такая боль может признаком тромба в ноге. Это называется тромбоз глубоких вен (ТГВ). Такое может произойти, если у вас есть заболевание, влияющее на свертываемость крови. Также получить тромб можно, если вы долгое время сидели или были прикованы к постели. А беременность, прием противозачаточных таблеток, курение и избыточный вес повышают риск возникновения ТГВ.

Если у вас есть тромб, вы можете почувствовать боль или чувствительность. Эта область может быть опухшей, а кожа будет теплой и покрасневшей.

Нередко такая боль может возникнуть после тренировки, но, если вы заметили отек, жар и покраснение - немедленно обратитесь к врачу. ТГВ может серьезно угрожать вашему здоровью: сгустки крови в ногах могут оторваться, попасть в кровоток и заблокировать приток крови к легким. Врачи называют это легочной эмболией, и она может стать смертельной.

Кровь в моче

Есть несколько причин, по которым в моче появляется кровь. Например, камни в почках могут сделать мочу розовой или красноватой. В моче образуются маленькие кристаллы, которые могут вызывать сильную боль в боку или спине. Если есть такие симптомы, то стоит как можно быстрее сделать УЗИ или КТ, чтобы обнаружить камни в почках.

Некоторые камни проходят сами по себе, но процесс может оказаться очень болезненным. Для более крупных камней обычно используют специальную процедуру.

Если в моче присутствует кровь, вы чаще ходите в туалет, у вас есть ощущение жжения, то это говорит об инфекции мочевыводящих путей в мочевом пузыре или почках. В такой ситуации также стоит обратиться к врачу как можно быстрее, так как это состояние может привести к повреждению почек и более серьезным проблемам.

Из самых опасных заболеваний, о которых может сигнализировать кровь в моче - это рак мочевого пузыря или почек.

Хрипы

Если вы слышите при дыхании свистящий звук, то стоит немедленно показаться врачу. Свистящее дыхание может быть признаком астмы, заболеваний легких, тяжелой аллергической реакции или воздействия химических веществ. Также такое дыхание может говорить о пневмонии или бронхите.

Суицидальные мысли

Если вы чувствуете безнадежность, безысходность, как будто нет способа решить ваши проблемы, немедленно обратитесь за помощью. Поговорите со специалистом, и вы почувствуете себя лучше. Также можно позвонить на горячую бесплатную линию психологической помощи.

Кроме того, вы можете прийти в отделение неотложной помощи или в любую поликлинику и попросить о помощи. Врач или консультант предоставят ее самостоятельно или направят к специалисту, который сможет помочь.