Врач развеял популярные мифы о гельминтах: забудьте все, что вы знали

Скрежет зубами

"Скрежет зубами ночью в первую очередь является характерным симптомом проблем с нервной системой, невроза", - пишет врач.

Иногда бывает так, что под действием токсинов гельминтов поражается нервная система и возникает такой симптом. Однако это случается крайне редко, поэтому поиск причины начинать нужно точно не с глистов.

Анализ крови определяет наличие гельминтов

Диагностика гельминтозной инфекции зависит от того, где конкретно в организме она находится. Кишечные паразиты требуют многократного обследования кала и

микроскопии

А вот мигрирующих кровью паразитов можно диагностировать анализом крови. В разрезе этого есть другой популярный миф: при наличии гельминтов в общем анализе крови будут повышены эозинофилы.

На самом деле, этот показатель даже при наличии гельминта в организме может быть в норме. Всё зависит от фазы жизненного цикла паразита.

Нужно делать профилактику против гельминтов

Специалисты действительно советуют использовать противогельминтные средства профилактически раз в 6-12 месяцев. Однако Владимир отмечает, что делать это нужно в зонах повышенного риска заражения. Украина к этому списку не относится.

Если у вас есть индивидуальный фактор заражения, проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по поводу профилактического приема препаратов.

Кроме того, такую профилактику необязательно проводить всем членам семьи. Это необходимо только при определенных видах паразитов. То же касается лечения.

Противогельминтные препараты очень токсичные

Специалист рассказывает, что для лечения кишечных паразитов используют различные средства, среди которых есть более и менее токсичные.

"Чаще всего для лечения гельминтов, которые распространены в Украине, используют Альбендазол, который не более токсичен, чем "порошочки от простуды", противовирусные средства или НПВП", - объясняет эксперт.

Некоторые продукты могут вылечить гельминтов

Наверняка вы неоднократно слышали, что чеснок или лук способны "разогнать" гельминтов в организме. Потому что будто бы убивают все вредные микробы. Однако, по словам врача, единственным эффективным средством лечения гельминтов сегодня является применение синтетических средств.

Поэтому лучше не ставьте на себе эксперименты, а обратитесь к врачу за качественной помощью.