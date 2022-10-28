Врач развеяла самые популярные мифы об антидепрессантах, в которые верят все

Мифы об антидепрессантах

"Не стану ли я овощем?"

В частности, первые антидепрессанты имели большое количество неприятных побочных действий, а именно выраженная седация, притормаживающая человека как физически, так и психически.

Однако психофармакология стремительно развивается, поэтому сейчас есть много других препаратов, которые не имеют побочного действия.

Врач говорит, что современное лекарство направлено на восстановление качества жизни человека, его функционирование, а не наоборот.

Вызывают ли зависимость?

Такое утверждение абсолютно ложное. Резкое прекращение приема АД может вызвать некоторые неприятные, но временные симптомы. Поэтому часто люди принимают это за проявление сложившейся зависимости. Но это не правильно.

Можно ли набрать лишний вес?

Каждый антидепрессант по-разному влияет на вес разных людей.

"Если коротко-то есть АД, которые могут увеличить, уменьшить вес или никак не влиять на нее. Этот нюанс учитывается при подборе препарата к конкретному пациенту", - говорит врач.

"Я боюсь побочных действий"

В начале приема лекарства в течение первых 2 недель могут возникать определенные побочные действия (например, тошнота, головокружение и головная боль).

Врач говорит, что эти побочные действия временные и обычно исчезают самостоятельно без вмешательств.

"Все по-разному реагируют на разные лекарства, поэтому предусмотреть будут ли у вас какие-либо реакции в начале приема или нет - невозможно. Если корректно назначен препарат и соблюдено все рекомендации, тогда период "адаптации" к препарату проходит благополучно", - добавил психиатр.