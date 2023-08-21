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Врач развенчала миф о популярном "противовирусном препарате"

Фото: Действительно ли эффективна эхинацея (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эхинацея обычно используется для лечения или профилактики неосложненных инфекций верхних дыхательных путей, таких как ОРВИ, а также якобы для укрепления иммунитета.

Действительно ли этот препарат работает, рассказала в Instagram врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Почему раньше выписывали эхинацею

Активность in vitro (в пробирке) - эхинацея вызывает активацию макрофагов и высвобождение фактора некроза опухоли, интерлейкина 1, интерлейкина 6 и интерферона.

Отмечено, что эхинацея оказывает противовирусное действие против вируса гриппа и герпеса.

Фенальные соединения, присутствующие в эхинацее, демонстрируют антиоксидантную активность.

Активность in vivo – в исследованиях на животных эхинацея влияет на несколько аспектов иммунной системы, частично путем увеличения количества циркулирующих лейкоцитов.

Что говорится в исследованиях

Многие клинические исследования пытались выяснить безопасность и эффективность эхинацеи. Эти исследования сложные, поскольку существуют разные мнения относительно оптимальных видов эхинацеи, части растения, активного компонента и дозы для исследования.

Конкретные продукты эхинацеи, используемые в исследованиях, часто не стандартизованы. Однако есть несколько рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований имеют достаточное качество, чтобы получить полезную информацию, в частности по использованию эхинацеи при инфекциях верхних дыхательных путей.

Во всех группах сравнения нет никакой разницы между приемом эхинацеи и группой плацебо в лечении ОРВИ.

"То есть она неэффективна для лечения вирусных инфекция верхних путей, поэтому мы не рекомендуем ее использовать для этой цели", - написала Власенко.

 

Кстати, врач назвал популярный препарат в Украине, который ничего не лечит.

Ранее мы сообщали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.

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