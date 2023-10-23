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Врач рассказал, при каком синдроме пациентам рекомендуют пить кока-колу

Фото: Кока-кола поможет при повышенном ацетоне (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дети из-за незрелости своего организма часто страдают от ацетонемического синдрома - патологического состояния, сопровождающего некоторые инфекции (ОРВИ, ротавирус и т.д.). Часто при ацетонемическом синдроме врачи рекомендуют пить кока-колу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Что такое ацетонемический синдром

 

Ацетонемический синдром - это накопление в крови продуктов распада белков и жиров, которые называются кетоновыми телами. К кетоновым телам относят и ацетон (откуда и название синдрома).

Накопление таких веществ во время инфекции в организме связано с повышенными энергетическими затратами на борьбу с ее последствиями (лихорадка интоксикация и т. д.). В основном энергетические затраты организма обеспечиваются глюкозой (сахар), если ее мало, наш организм расщепляет белки и жиры, образуя побочный продукт - ацетон.

Симптомы ацетонемического синдрома

  • фруктовый запах изо рта
  • рвота
  • резкая боль в животе
  • лихорадка

 

Почему кока-кола облегчает ацетонемический синдром?

Большое содержание сахара в напитках позволит организму получать энергию традиционным путем, минимизируя риск образования ацетона и появления  симптомов.

Для лечения ацетонемического синдрома подойдет не только кока-кола, но и обычные сладкие чаи или компоты. 

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