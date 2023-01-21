Врач рассказал, с каким фруктом категорически нельзя совмещать лекарства

Перед тем, как начать употреблять какие-либо лекарства, нужно ознакомиться с инструкцией, дозировкой и совместимостью с другими продуктами. Мало кто знает, но серьезный вред в сочетании с некоторыми лекарствами может нанести грейпфрут.
Об этом сообщил терапевт и кардиолог Владислав Самарский в Instagram.
По словам врача, фуранокумарины, содержащиеся в грейпфруте, обладают свойствами блокировать ферменты (CYP3A4). Однако именно с помощью них происходит метаболизм некоторых лекарственных средств, таким образом повышая их концентрацию в крови.
В частности, это приводит к передозировке, словно приняли не одну таблетку, а три или даже семь. К тому же некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом дают побочные эффекты.
Важно, что даже стакан грейпфрутового сока (250 мл) может вызвать угнетение CYP3A4 в течение 24-48 часов.
Сейчас известно о 85 препаратах, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты, вот некоторые из них:
Прием грейпфрутового сока и фелодипина (препарат для снижения артериального давления) приведет к повышению концентрации в крови до 2-3 раз.
В результате произойдет чрезмерное снижение давления, повышение частоты сердечных сокращений и возникновение побочных эффектов - головная боль.
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