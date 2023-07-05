Врач рассказал, как ежедневно и без лекарств поддерживать здоровье сосудов и сердца (видео)

Уменьшите потребление животных жиров

К ним относятся свинина, говядина, баранина, а также обработанное мясо и полуфабрикаты, такие как мясо, сосиски и т. д.

Кроме того, не следует злоупотреблять жирными домашними молочными продуктами. Выбирайте "молочку" средней жирности.

Увеличьте потребление растительных жиров

Они играют немаловажную роль и для защитных функций организма, и для работы мозга. Обращайте внимание на разные жирные кислоты: омега-3, омега-6, омега-9. Их источниками питания являются различные растительные масла, кроме кокосового, жирные сорта рыбы, авокадо, орехи и семена.

Врач советует особое внимание уделить жирным кислотам омега-3, ведь они снижают риск развития болезней сердца у человека.

Забудьте о фастфуде

В нем содержится много трансжиров, забивающих сосуды, в результате чего могут образовываться бляшки. К слову, фастфуд - это не только жареный картофель и бургеры, как вы могли подумать.

Это и магазинная выпечка, и сладости, и даже энергетические батончики часто становятся источником трансжиров.

Потребляйте много клетчатки

Этот совет не новый, однако всегда актуальный. Ведь сбалансированное питание невозможно без овощей и фруктов.

Запомните обычное правило: клетчатка обязана быть в каждом вашем приеме пищи и занимать не меньше 50% тарелки.

Будьте физически активны

Идеально, конечно, тренироваться более трех раз в неделю продолжительностью по 40 минут. Однако не всегда получается найти на это время и энергию.

Если вы не можете позволить себе полноценную тренировку, делайте утром зарядку, растягивайте мышцы, старайтесь побольше ходить пешком и меньше ездить лифтом.

Важно, чтобы тело чувствовало движение.