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Врач рассказал, как ежедневно и без лекарств поддерживать здоровье сосудов и сердца (видео)

Как держать здоровье сосудов в тонусе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Разнообразные исследования и статистики показывают, что сердечно-сосудистые заболевания занимают наибольшую долю среди недугов украинцев. Эти же заболевания становятся причиной преждевременной смерти. Однако все зависит от вашего образа жизни.

Как поддерживать здоровье сосудов, рассказал семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram.

Уменьшите потребление животных жиров

К ним относятся свинина, говядина, баранина, а также обработанное мясо и полуфабрикаты, такие как мясо, сосиски и т. д.

Кроме того, не следует злоупотреблять жирными домашними молочными продуктами. Выбирайте "молочку" средней жирности.

Увеличьте потребление растительных жиров

Они играют немаловажную роль и для защитных функций организма, и для работы мозга. Обращайте внимание на разные жирные кислоты: омега-3, омега-6, омега-9. Их источниками питания являются различные растительные масла, кроме кокосового, жирные сорта рыбы, авокадо, орехи и семена.

Врач советует особое внимание уделить жирным кислотам омега-3, ведь они снижают риск развития болезней сердца у человека.

Забудьте о фастфуде

В нем содержится много трансжиров, забивающих сосуды, в результате чего могут образовываться бляшки. К слову, фастфуд - это не только жареный картофель и бургеры, как вы могли подумать.

Это и магазинная выпечка, и сладости, и даже энергетические батончики часто становятся источником трансжиров.

Потребляйте много клетчатки

Этот совет не новый, однако всегда актуальный. Ведь сбалансированное питание невозможно без овощей и фруктов.

Запомните обычное правило: клетчатка обязана быть в каждом вашем приеме пищи и занимать не меньше 50% тарелки.

Будьте физически активны

Идеально, конечно, тренироваться более трех раз в неделю продолжительностью по 40 минут. Однако не всегда получается найти на это время и энергию.

Если вы не можете позволить себе полноценную тренировку, делайте утром зарядку, растягивайте мышцы, старайтесь побольше ходить пешком и меньше ездить лифтом.

Важно, чтобы тело чувствовало движение.

Ранее мы писали, какие витамины могут оказывать токсическое влияние на сердце.

Читайте также, каким спортом нужно заниматься, чтобы обладать здоровым сердцем.

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