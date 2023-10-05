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Врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом

Фото: Влияют ли детские инфекции на сахарный диабет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Корь, краснуху и эпидемический паротит (свинка) называют детскими инфекциями из-за того, что чаще ими болеют дети (хотя взрослые тоже могут заразиться).

Могут ли они повлиять на сахарный диабет, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом

Эти инфекции имеют следующие симптомы: лихорадка, кашель, насморк, сыпь на теле или поражение слюнных желез (при паротите). Казалось бы ничего серьезного, однако не все знают, что перенесенные краснуха и паротит могут стать причиной сахарного диабета 1 типа.

В медицине существует такое понятие как тропность вирусов. Это способность некоторых вирусов поражать определенные клетки или органы.

Вирусы краснухи и эпидпаротита имеют тропность к клеткам поджелудочной железы и могут повреждать островки Лангерганса - скопление высокоспециализированных клеток, ответственных за выработку инсулина. Если же они перестанут вырабатывать инсулин, у человека быстро разовьется сахарный диабет 1 типа. Эта форма диабета инсулинозависима, пациенты с таким диабетом пожизненно зависимы от инъекций инсулина.

Как предупредить столь тяжелые осложнения детских инфекций?

Для защиты от кори, паротита и краснухи существует бесплатная комбинированная вакцина КПК.

Для полной защиты нужно получить 2 дозы: на первом и шестом году жизни. Если же ваш ребенок не получил вакцинацию КПК в упомянутом возрасте, необходимо как можно быстрее сделать его до 18 лет.

 

Напомним, что врач рассказала, зачем детям делать две вакцины от гриппа.

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