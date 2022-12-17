Врач рассказала украинцам, можно ли детям давать гранат с косточками

Гранат - это очень полезный продукт, богатый витаминами. Можно ли его давать детям, не вынимая косточки?

На этот вопрос ответила детский невролог Ирина Платонова на своей странице в Instagram.

Нужно ли убирать косточки из граната?

Врач отметила, что детям от 6 до 12 месяцев можно давать гранат раздавленным ложкой, не вынимая косточек.

С 12 до 18 месяцев давайте этот фрукт зернышками. С 18 месяцев вы можете давать ребенку гранат частями, пусть малыш сам выбирает зернышки, ведь так намного интереснее.

Чем полезен гранат?

В гранате содержатся фосфор, кальций и магний. Это минералы, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Также фрукт насыщен витамином С и в зимний сезон очень полезен. Популярно мнение, что гранат повышает уровень гемоглобина.