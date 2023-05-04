Врач рассказала о страшной опасности народного метода лечения детей: очень токсично

Почему спиртовой компресс опасен

Некоторые врачи иногда рекомендуют прикладывать спиртосодержащие компрессы на ожоги. Никогда так не делайте, так как можете себе представить, что будет с кожей, которая и так раздражена.

Также нельзя обтирать детей спиртом при повышенной температуре тела. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу.

Врач сообщила, что народные методы лечения могут быть очень вредными и опасными. Обязательно консультируйтесь с врачами перед тем, как делать что-то, и обязательно анализируйте все, что вам говорят.

"Это нормально спросить у врача "для чего это назначение?". Если врач вам может объяснить, и вы все поняли – значит все ок. Если объяснения и аргументации нет - проконсультируйтесь с кем-то другим", - написала Сикорская.

Вот к чему может привести компресс со спиртом (фото: instagram.com/doctor.sikorska)