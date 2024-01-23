Врач рассказала, что беременные должны сделать, чтобы защитить себя и ребенка от коронавируса

Беременные женщины должны заботиться о своем здоровье и малыше. Коронавирусная инфекция стремительно набирает обороты, поэтому важно знать о защите.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что коронавирус был и остается опасным для беременных.
Вирусная инфекция накладывается на изменения в организме, поддерживающем полноценное развитие нового человека. Это приводит к сложностям в лечении инфекции и стресса для малыша.
Поэтому защита от коронавируса является приоритетом для всех, кто окружает и заботится о будущем новорожденном ребенке.
Врач говорит, что первоочередное и главное действие, которое вы можете предпринять для защиты - очередная вакцинация от коронавирусной болезни.
Важно помнить, что вирус мутирует, а защита, сформированная предварительными дозами прививки или перенесенной болезнью, слабеет. Поэтому обновление защитных механизмов важно для беременной и плода.
За более чем два года наблюдений выяснилось, что прививки от коронавирусной инфекции не увеличивают число выкидышей или других патологий беременности.
Ни одна из имеющихся вакцин не содержит живого вируса и никак не может спровоцировать заболевание. Вакцины лишь учат иммунную систему распознавать характерные белки, находящиеся на поверхности вирусной частицы.
С вакциной организм получает либо пример белка, либо инструкцию по выработке определенного количества таких белков, после чего тренируется их распознавать и строит соответствующую защиту.
Сама вакцина уже через несколько дней выводится из организма и никак не взаимодействует с ДНК.
Чаще беременных прививают мРНК вакцинами (производства Pfizer и Moderna). Однако одобрены и эффективны и другие прививки - Johnson, Novavax и другие. Все они помогают организму сформировать защитную реакцию и являются безопасными для вас и малыша.
Антитела к коронавирусной болезни способны передаваться новорожденному еще во время внутриутробного развития.
Получить дополнительную информацию о прививках можно у своего семейного врача или гинеколога, ведущего беременность.
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