Врач рассказала о серьезной реакции на укусы комаров: кому угрожают кровопийцы

Укусы комаров могут очень сильно проявляться у некоторых людей, которым насекомые приносят развитие синдрома Скитера – это аллергическая реакция на белки, содержащиеся в слюне комаров. Самцы комаров не кусают людей, поэтому синдром Скитера возникает из-за укусов самок комаров.
Об этом рассказала директор одной из частных клиник Киева Наталья Сливка на Facebook.
В слюне обычного комара обнаружено 12 белков, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Такая реакция не является общей для всех,
но люди с тенденцией к развитию аллергии, склонны к этому синдрому.
Этот синдром трудно выявить сразу, поскольку краснота после укуса комаров является нормальной реакцией.
Через час после укуса сохраняются следующие симптомы:
Очень хорошо помогают антигистаминные препараты, гормональные, противовоспалительные.
Вид комаров, которые "ответственны" за развитие этого синдрома не установлены, как и категория людей, склонных к его развитию.
Одним из лучших способов предотвратить синдром Скитера является предотвращение укусов комаров в первую очередь.
Даже если у вас не развивается такое явление, укусы комаров могут вызвать неприятные ощущения.
Читайте также, пять естественных запахов, которые не терпят комары и мошки.
Раньше мы рассказывали, какими способами можно отпугнуть комаров на открытом воздухе.