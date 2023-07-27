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Врач рассказала о серьезной реакции на укусы комаров: кому угрожают кровопийцы

Укусы комаров могут быть очень болезненными у некоторых людей (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Укусы комаров могут очень сильно проявляться у некоторых людей, которым насекомые приносят развитие синдрома Скитера – это аллергическая реакция на белки, содержащиеся в слюне комаров. Самцы комаров не кусают людей, поэтому синдром Скитера возникает из-за укусов самок комаров.

Об этом рассказала директор одной из частных клиник Киева Наталья Сливка на Facebook.

Что нужно знать об укусах комаров

В слюне обычного комара обнаружено 12 белков, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Такая реакция не является общей для всех,
но люди с тенденцией к развитию аллергии, склонны к этому синдрому.

Этот синдром трудно выявить сразу, поскольку краснота после укуса комаров является нормальной реакцией.

Через час после укуса сохраняются следующие симптомы:

  • отек 
  • повышенная температура на пораженном участке
  • покраснение и зуд
  • боль 
  • возможна высокая температура

Как лечить сильную реакцию на укусы комаров 

Очень хорошо помогают антигистаминные препараты, гормональные, противовоспалительные.

Вид комаров, которые "ответственны" за развитие этого синдрома не установлены, как и категория людей, склонных к его развитию.

Одним из лучших способов предотвратить синдром Скитера является предотвращение укусов комаров в первую очередь.

Даже если у вас не развивается такое явление, укусы комаров могут вызвать неприятные ощущения.

Что делать, чтобы не кусали комары

  • Используйте средства от насекомых
  • Носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, чтобы защитить открытую кожу от комаров
  • Обработайте одежду 0,5% перметрином, который является инсектицидом
  • Используйте москитные сетки, если вы путешествуете в места без кондиционера или спите на улице

Читайте также, пять естественных запахов, которые не терпят комары и мошки.

Раньше мы рассказывали, какими способами можно отпугнуть комаров на открытом воздухе.

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