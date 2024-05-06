Врач рассказала, какая температура тела считается редкой и опасной

Температура тела человека - важный индикатор, спасающий жизнь. Следует знать об опасных способах, которыми нельзя сбивать повышенную температуру тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе"..
"Нормальная" температура - это не один универсальный показатель, она бывает разной. По некоторым данным таковым считают диапазон 36,1 °C-37,2 °C. Однако на это может влиять многие факторы, такие как возраст, время суток, индивидуальные физиологические особенности человека, инфекция и т.д.
Например, ранним утром температура обычно ниже. А для новорожденного нормально иметь температуру в пределах от 36,5 °C до 37,5 °C.
Изменения в температуре тела человека можно распределить по нескольким категориям:
Когда отметки на термометре показывают повышение - это неприятно.
Педиатр Лидия Бабич рассказала, что тела далеко не единственный фактор, помогающий нам бороться с инфекциями. И не самый главный.
Врач отмечает, что иногда даже при наличии инфекции температура не поднимается. Это не значит, что организм не борется с вирусом или бактерией. Прежде чем решать сбивать температуру или нет, важно понимать последствия своих действий или их отсутствия.
Пугать, что "сгореть" от температуры - это мифы, за редким исключением.
Конечно, есть такое понятие, как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.
Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.
Есть понятие как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.
Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.
Повышение температуры до 42 градусов и выше действительно очень опасная ситуация. Однако редкой. Ваш ребенок не будет иметь такую температуру из-за вирусного заболевания. Такое может произойти, если оставить ребенка в машине в жаркую погоду.
Самый точный термометр - ртутный. И лучше рискнуть тем, что его можно разбить, чем покупать электронный.
Исследования на этот счет проводились еще много лет назад и показали, что ощутимой разницы в точности между электронным и ртутным термометрами нет.
Так же, как и нет клинической необходимости использовать ртутный термометр более 3 минут.
В настоящее время в мире все больше стран отказывается от ртутных термометров из-за их опасности. И Украина - не исключение. В 2023 году мы, наконец, присоединились к Минаматской конвенции о ртути.
Конвенция предусматривает поэтапный отказ от использования ртути:
На самом деле существует много типов термометров. Их точность также может отличаться:
Ранее мы сообщали, чем опасна низкая температура тела.
Также мы писали, какими пилюлями температуру нельзя сбивать.