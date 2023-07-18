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Врач рассказала, как реально можно облегчить симптомы менопаузы у женщин

Как облегчить состояние при менопаузе (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В течение жизни каждая женщина проходит несколько этапов, связанных с изменением гормональной активности в организме. Основные из них - менархе и менопауза. Во время последнего важно максимально улучшить свое состояние.

Об этом сообщили на медицинской платформе "Бережи себе" в Telegram.

Что такое менопауза

Менархе - начало появления менструации. Первые месячные свидетельствуют о том, что девушка вступает в репродуктивный период. Они будут длиться большую часть жизни и завершаются наступлением менопаузы (климакса). А вот менопауза говорит о том, что репродуктивный период у женщины завершился.

Менопауза - это физиологический период в жизни женщины, связанный с угасанием функции яичников и, соответственно, снижением уровня половых гормонов.

По словам гинеколога Татьяны Осауленко, важно помнить, что это естественный процесс. У некоторых женщин он проходит бессимптомно, а у других с ярко выраженной симптоматикой. Проявления в целом связаны с дефицитом женского гормона эстрогена, которого со временем становится все меньше.

Основные симптомы менопаузы

К наиболее распространенным симптомам гинеколог отнесла:

  • жар, сопровождающийся чрезмерной потливостью и повышенным сердцебиением
  • резкие смены настроения, подавленность, повышенная раздражительность
  • ухудшение сна, частые пробуждения ночью
  • изменение состояния кожи: становится тоньше, теряет тонус и эластичность
  • урогенитальные расстройства: вагинальная сухость, частое мочеиспускание
  • набор веса
  • прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний
  • развитие остеопороза (когда уменьшается минеральная плотность костной ткани)

Как помочь в этот период

Гинеколог говорит, что подобный процесс уже остановить нельзя. Однако можно поддерживать качество своей жизни на высоком уровне.

Полноценный и качественный сон, по возможности. Важно не только продолжительность сна, но и время засыпания (в идеале - до 23:00).

Также не стоит забывать о сбалансированном питании с большим количеством овощей, зелени, фруктов. Следует ограничить потребление простых углеводов и красного мяса.

Контрастный душ может здорово помочь. Также не стоит забывать о физической активности: прогулки, разнообразные физические упражнения, растяжки, танцы. Это полезно не только для поддержания мышечной ткани, но и для улучшения настроения.

А что касается медикаментозных методов, то, по словам специалиста, сегодня "золотым стандартом" лечения расстройств вследствие менопаузы является менопаузальная гормональная терапия (МГТ).

Основная цель МГТ - частично восстановить недостаток женских половых гормонов при снижении функции яичников и, соответственно, уменьшить выраженность симптомов, возникающих на этом фоне.

Для терапии специалисты назначают минимально оптимальные дозы гормональных препаратов, в которых наблюдается улучшение общего состояния женщины и уменьшается вероятность развития осложнений.

Добавим, что менопауза - это то, что ждет каждую женщину. Важно относиться к этому этапу как к нормальному периоду в жизни, следовать советам и продолжать жить полной жизнью.

Раньше врач называла причины, почему появляется ранняя менопауза.

Также мы писали о самом опасном возрасте у женщин, когда увеличивается риск смертельных заболеваний.

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