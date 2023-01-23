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Врач рассказала, как можно предотвратить инсульт и на что нельзя повлиять

Как предотвратить возникновение инсульта (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Причина возникновения инсульта - нарушение кровообращения в головном мозге. Из-за нехватки питания происходит повреждение части мозга и закупорка сосудов. В результате возникает кровоизлияние и гибель мозговой ткани. Однако, этого можно предотвратить.

Об этом сообщила кардиолог Мария Мичко в Instagram.

Как предотвратить

Врач назвала основные факторы риска инсульта, на которые можно повлиять:

  • Малоподвижный образ жизни. Следует не забывать о минимуме 8-10 тысяч шагов в день;
  • Курение сигарет;
  • Чрезмерное употребление алкоголя - помните о степени и качестве продуктов, которые вы употребляете;
  • Нездоровое питание. Необходимо изменить свои пищевые привычки, есть больше белковой пищи, овощей и фруктов;
  • Избыточная масса тела;
  • Повышенный уровень холестерина;
  • Сахарный диабет;
  • Заболевание сердца - фибрилляция предсердий, инфекционные эндокардиты.

Также необходимо исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную и копченую пищу, больше пить чистую воду. Контролировать вес, заниматься физическими нагрузками.

Необходимо также уменьшить количество употребляемой соли. Необходимо свести к минимуму потребление переработанных продуктов: рыбных и мясных консервов, кетчупов, колбас и других копченых продуктов.

На какие факторы не может повлиять человек

Кардиолог говорит, что к факторам риска, на которые человек не может повлиять, относят: возраст, пол, наследственность, болезни, которые нельзя вылечить.

Врач советует приходить на плановые осмотры и выполнять все рекомендации медиков.

Бывают ситуации, когда скорую помощь необходимо вызвать немедленно:

  • Появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица, руки или ноги - с одной стороны тела;
  • Необычное затруднение или нарушение речи;
  • Резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
  • Неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
  • Острые головные боли без понятных причин.

Ранее мы сообщали, что действительно быстро поможет при пониженном давлении.

Также мы писали, как тело раньше времени предупреждает о риске возникновения инсульта.

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кардіолог