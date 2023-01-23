Врач рассказала, как можно предотвратить инсульт и на что нельзя повлиять

Причина возникновения инсульта - нарушение кровообращения в головном мозге. Из-за нехватки питания происходит повреждение части мозга и закупорка сосудов. В результате возникает кровоизлияние и гибель мозговой ткани. Однако, этого можно предотвратить.
Об этом сообщила кардиолог Мария Мичко в Instagram.
Врач назвала основные факторы риска инсульта, на которые можно повлиять:
Также необходимо исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную и копченую пищу, больше пить чистую воду. Контролировать вес, заниматься физическими нагрузками.
Необходимо также уменьшить количество употребляемой соли. Необходимо свести к минимуму потребление переработанных продуктов: рыбных и мясных консервов, кетчупов, колбас и других копченых продуктов.
Кардиолог говорит, что к факторам риска, на которые человек не может повлиять, относят: возраст, пол, наследственность, болезни, которые нельзя вылечить.
Врач советует приходить на плановые осмотры и выполнять все рекомендации медиков.
Бывают ситуации, когда скорую помощь необходимо вызвать немедленно:
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