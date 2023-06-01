Врач рассказала, как не купить "фуфломицин" в аптеке: вот на что обратите внимание

Украинцы тратят много своих денег на лекарства без доказанной эффективности. Важно знать, как еще в аптеке обнаружить "фуфломицин".
Об этом сообщила семейный врач Анастасия Неклюдова в Instagram.
Может так случиться, что в аптеке или на приеме у врача человеку предложат попить что-нибудь для "укрепления организма и прекращения всех болей". В такие моменты стоит задуматься, не "фуфломицин" ли пытаются продать.
По словам врача, следует обратить внимание на:
"Не тратьте деньги на ненужное лекарства, тратьте деньги на удовольствие и донатьте на ВСУ", - добавила врач.
В чеку нет конкретики
Не стесняйтесь и попросите других посетителей аптеки разрешить взглянуть на их чеки. Откажитесь от покупки, если на чеке нет конкретного названия препарата, а только указанная группа, в которую он принадлежит.
Указание только группы позволяет нечестному продавцу при случае откреститься от проданного препарата.
Не совпадают серии
Перед тем как купить, попросите провизора взглянуть на упаковку лекарства. Сравните номер серии на наружной упаковке этого препарата и на внутренней - он должен совпадать.
Дело в том, что просроченное лекарство могут вложить в упаковку от непросроченных.
Купленное лекарство у медработника
Препарат может стоить и дешевле, быть не подделкой, но непригодным - вы ведь не знаете, нарушались ли условия его хранения.
Ранее врач называл популярные "фуфломицины", которые украинцы считают безопасными и натуральными.
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