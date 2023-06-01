Врач рассказала, как не купить "фуфломицин" в аптеке: вот на что обратите внимание

На что нужно обратить внимание

Может так случиться, что в аптеке или на приеме у врача человеку предложат попить что-нибудь для "укрепления организма и прекращения всех болей". В такие моменты стоит задуматься, не "фуфломицин" ли пытаются продать.

По словам врача, следует обратить внимание на:

Механизм действия - должна быть описана конкретная молекула и механизм как именно она работает, на какие рецепторы влияет;

Показания для применения - четкое указание, когда применяется, а не размытые фразы "в комплексной терапии, профилактика рецидивов";

Противопоказания, взаимодействия, побочные эффекты - если ничего нет, значит препарат нормально не исследовали;

Состав - если есть C10, D12 и подобное - это гомеопатия, которая совсем не работает.

"Не тратьте деньги на ненужное лекарства, тратьте деньги на удовольствие и донатьте на ВСУ", - добавила врач.

Как выявить непригодное средство в аптеке

В чеку нет конкретики

Не стесняйтесь и попросите других посетителей аптеки разрешить взглянуть на их чеки. Откажитесь от покупки, если на чеке нет конкретного названия препарата, а только указанная группа, в которую он принадлежит.

Указание только группы позволяет нечестному продавцу при случае откреститься от проданного препарата.

Не совпадают серии

Перед тем как купить, попросите провизора взглянуть на упаковку лекарства. Сравните номер серии на наружной упаковке этого препарата и на внутренней - он должен совпадать.

Дело в том, что просроченное лекарство могут вложить в упаковку от непросроченных.

Купленное лекарство у медработника

Препарат может стоить и дешевле, быть не подделкой, но непригодным - вы ведь не знаете, нарушались ли условия его хранения.