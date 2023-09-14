Зуд и сыпь. Врач рассказала, почему на коже проявляется аллергия на металлы

Контактная аллергия на металлы - это болезнь кожи, которая проявляется сыпью при контакте с определенным металлическим изделием.
Как она проявляется и развивается, что с ней делать, - рассказала в Facebook врач из Львова Вера Павлова.
В остром периоде, то есть сначала аллергия проявляется - покраснением, отеком, пузырьками, может мокнуть и чесаться.
Если процесс хронический и длительный - добавляется шелушение, трещины, возможно утолщение кожи в данном участке.
У людей могут происходить изменения кожи после ношения украшений, часов, ремней, пользования телефоном, после медицинских процедур - у стоматолога, инъекций металлическими иглами и т.д.
Люди болеют контактной аллергией, когда их кожа контактирует с металлическими изделиями. Металлические вещи присутствуют во всех сферах жизни: ювелирные украшения, зубные протезы, краски, цемент, кнопки, замки, застежки, выделка кожи, цифровые приборы, посуда и т.д.
Самым частым контактным аллергеном в мире является никель. Около 10-20% населения планеты страдает никелевым дерматитом. Второе и третье место занимают хром и кобальт. Но с каждым годом люди болеют чаще.
Что такое аллергия на металлы (фото: Вера Павлова/Facebook)
Контактная аллергия относится к IV замедленному типу аллергических реакций. Это означает, что для образования сыпи и изменений кожи требуется определенный промежуток времени - от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет.
Потому люди замечают такую аллергию не сразу. Время возникновения аллергической реакции зависит от площади, продолжительности, частоты контакта, скорости высвобождения ионов из металла. Пот человека способствует высвобождению ионов металла из изделия и проникновению их в кожу.
Сначала обратитесь к врачу-дерматологу. Он должен вас осмотреть и задать вопросы. Далее предложит провести специальный патч-тест. Он имеется в виде наклейки на кожу спины, в которой нанесены разные аллергены. Их следует носить 2 дня. И врач будет проверять вашу кожу или она не отреагировала на аллергены трижды в течение недели.
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