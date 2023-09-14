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Зуд и сыпь. Врач рассказала, почему на коже проявляется аллергия на металлы

Фото: Аллергия на металлы очень часто проявляется (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Контактная аллергия на металлы - это болезнь кожи, которая проявляется сыпью при контакте с определенным металлическим изделием.

Как она проявляется и развивается, что с ней делать, - рассказала в Facebook врач из Львова Вера Павлова.

Как проявляется аллергия

В остром периоде, то есть сначала аллергия проявляется - покраснением, отеком, пузырьками, может мокнуть и чесаться.

Если процесс хронический и длительный - добавляется шелушение, трещины, возможно утолщение кожи в данном участке.

У людей могут происходить изменения кожи после ношения украшений, часов, ремней, пользования телефоном, после медицинских процедур - у стоматолога, инъекций металлическими иглами и т.д.

Причины аллергии на металлы

Люди болеют контактной аллергией, когда их кожа контактирует с металлическими изделиями. Металлические вещи присутствуют во всех сферах жизни: ювелирные украшения, зубные протезы, краски, цемент, кнопки, замки, застежки, выделка кожи, цифровые приборы, посуда и т.д.

Самым частым контактным аллергеном в мире является никель. Около 10-20% населения планеты страдает никелевым дерматитом. Второе и третье место занимают хром и кобальт. Но с каждым годом люди болеют чаще.

Что такое аллергия на металлы (фото: Вера Павлова/Facebook)

Как развивается эта аллергия

Контактная аллергия относится к IV замедленному типу аллергических реакций. Это означает, что для образования сыпи и изменений кожи требуется определенный промежуток времени - от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет.

Потому люди замечают такую ​​аллергию не сразу. Время возникновения аллергической реакции зависит от площади, продолжительности, частоты контакта, скорости высвобождения ионов из металла. Пот человека способствует высвобождению ионов металла из изделия и проникновению их в кожу.

Как определить аллергию?

Сначала обратитесь к врачу-дерматологу. Он должен вас осмотреть и задать вопросы. Далее предложит провести специальный патч-тест. Он имеется в виде наклейки  на кожу спины, в которой нанесены разные аллергены. Их следует носить 2 дня. И врач будет проверять вашу кожу или она не отреагировала на аллергены трижды в течение недели.

Читайте также, вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию.

Раньше мы рассказывали, какой летний овощ является распространенным аллергеном.

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